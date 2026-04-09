הקבינט המדיני-ביטחוני אישר בחשאי הקמה של 34 יישובים חדשים ביהודה ושומרון, כך דווח ב-i24NEWS.

על פי הדיווח, מדובר במהלך רחב היקף שנשמר בסיווג גבוה כדי להימנע מלחץ אמריקאי במהלך המערכה.

לפי הפרטים, מדובר במספר שיא של יישובים שאושרו בבת אחת, כאשר עד כה אושרו 69 יישובים במספר החלטות שונות. עם אישור התוכנית החדשה צפוי המספר הכולל לעלות ל-103.

מדובר בנקודות מרוחקות שחלקן נמצאות בלב שטחי A ו-B, אזורים שבהם צה"ל ממעט לפעול בשגרה ושמירה עליהם תדרוש היערכות ביטחונית משמעותית.

בין היישובים: "נועה" מדרום לגנים וכדים סמוך לקבאטיה, ו"עמק דותן" שיחבר בין שא-נור, חומש ושבי שומרון.

גורמים ששוחחו עם i24NEWS חשפו כי הרמטכ"ל, שנכח בישיבה, לא התנגד למהלך מפורשות במישור המדיני, אך הביע הסתייגות מקצועית עקב מגבלת כוח אדם.

הצבא ביקש לדרג את יישום ההחלטה ולפרוס אותה על פני זמן כדי לאפשר היערכות הגנתית, אך עמדה זו לא התקבלה וההחלטה עברה.

הסיבה המרכזית לשמירת ההחלטה תחת סיווג גבוה הייתה הרצון להימנע מלחץ מדיני כבד מצד הממשל האמריקאי, במיוחד על רקע הלחימה באיראן.

עוד דווח כי במסגרת ההחלטה, הקבינט אישר להתחיל בהקמת תשתיות אנרגיה, מים וחשמל עוד לפני השלמת הליכי הסדרת הקרקע. מדובר בשינוי מדיניות משמעותי שנועד להאיץ את הקמת היישובים ולהבטיח את הישרדותם בשטח באופן מיידי.