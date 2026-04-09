הרמטכ"ל זמיר בדרום לבנון דובר צה"ל

הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, סייר היום (חמישי) בדרום לבנון וקיים הערכת מצב ואישור תוכניות להמשך המערכה.

בביקור השתתפו צמרת פיקוד הצפון, מפקד אגף הטכנולוגיה והלוגיסטיקה, ומפקדי אוגדה 98 וחטיבת גבעתי הפועלים בגזרה.

הרמטכ"ל הביע הערכה עמוקה לכוחות על המקצועיות בשדה הקרב ולאחר מכן נפגש עם ראש מועצת גליל עליון, אסף לנגלבן.

בדבריו ללוחמים, עמד הרמטכ"ל על המציאות האסטרטגית החדשה שנוצרה בעקבות המהלומות על איראן: "צה"ל נמצא במלחמה. אנחנו ממשיכים להילחם נגד ארגון הטרור חיזבאללה בעוצמה רבה. נכנסנו אתמול להפסקת אש באיראן - אנחנו ערוכים לחזור ללחימה באופן עוצמתי במידה ונידרש. זירת הלחימה העיקרית שלנו היא פה בלבנון. אנחנו ממשיכים להעמיק את התמרון וממשיכים להכות בחיזבאללה. זו פעולה עוצמתית מאוד, הכוחות שלנו פועלים בקווי החזית והעומק".

הרמטכ"ל הדגיש את עוצמת הפגיעה בציר הרשע: "הישגי צה"ל במלחמה מול איראן חסרי תקדים והיסטוריים. איראן של לפני המלחמה הזו היא לא אותה איראן, היא הרבה יותר חלשה. פגענו בכל שרשרת הערך של איראן. המכה שאיראן ספגה היא מכה שמשפיעה על חיזבאללה. חיזבאללה מבודד בתוך לבנון ומבודד מהעורק האסטרטגי שלו באיראן. ממשלת לבנון מבינה יותר מאי פעם את גודל הבעיה בקיומו של ארגון טרור רדיקלי פנאטי על אדמתה".

זמיר התייחס לשינוי בפריסת האויב ולמטרה המבצעית הברורה: "בעוד אתם פועלים ומעמיקים בחזית, אתמול הטלנו מהלומה כבדה ועוצמתית על חיזבאללה. הם עזבו את הדאחייה והלכו למקומות אחרים ומשם הם ניהלו את הקרב. היעד שהוגדר לכם הוא הסרת האיום הישיר על תושבי הצפון - אותו אתם מבצעים בשטח".

בפנייה ללוחמים, חיבר הרמטכ"ל בין הלחימה בשטח להגנה על הבית: "בעוד אתם מתקדמים ונלחמים באויב, כשאתם מסתכלים לאחור אנחנו רואים את אורות הישובים - זו התכלית של משימתכם. אנחנו נמצאים קדימה בכל החזיתות ומהווים את החוצץ בין היישובים לאויב. המשימה שלנו ברורה - להמשיך ולהעמיק את הפגיעה ולהמשיך ולהחליש את חיזבאללה. אני רואה את הרוח האיתנה שאתם מפגינים. אתם מתישים את חיזבאללה. בכל מקום אנחנו נדרשים להגיע ביתרון ונכריע אותו באופן ברור ומשמעותי. יש פה הזדמנות - נמשיך לפעול למטרת השבת הביטחון לתושבי הצפון לאורך זמן".