בסקרי מנדטים שפורסמו הערב (חמישי) בחדשות 13 וכאן 11 עולה כי מפלגת עוצמה יהודית בראשות איתמר בן גביר מגיעה לעשרה מנדטים.

על פי סקר חדשות 13, הליכוד מקבלת 22 מנדטים, בעוד מפלגתו של נפתלי בנט ("בנט 2026") ניצבת עם 21 מנדטים. מפלגת "ישר!" זוכה ל-12 מנדטים.

עוצמה יהודית וש"ס מקבלות 10 מנדטים כל אחת, בעוד הדמוקרטים וישראל ביתנו עם 8 מנדטים כל אחת, ויהדות התורה עם 7 מנדטים.

יש עתיד וחד"ש-תע"ל עומדות על 6 מנדטים כל אחת, ואילו רע"ם והציונות הדתית מקבלות 5 מנדטים כל אחת. מתחת לאחוז החסימה נותרות בל"ד, מפלגת המילואימניקים וכחול לבן.

בסקר כאן חדשות, הליכוד יורדת ל-25 מנדטים. מפלגתו של נפתלי בנט מקבלת 19 מנדטים, "ישר!" של איזנקוט 14 והדמוקרטים 11. עוצמה יהודית עולה ל-10 מנדטים וישראל ביתנו מתחזקת ל-9 מנדטים.

עוד עולה כי ש"ס נותרת עם 9 מנדטים ויהדות התורה בראשות יצחק גולדקנופף יורדת ל-7 מנדטים. חד"ש-תע"ל ורע"ם בראשות מנסור עבאס שומרות על יציבות עם 5 מנדטים כל אחת.

מתחת לאחוז החסימה: "המילואימניקים" בראשות יועז הנדל, "כחול לבן" בראשות בני גנץ, "הציונות הדתית" בראשות בצלאל סמוטריץ' ובל"ד.