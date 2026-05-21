מפלגת הציונות הדתית בראשות שר האוצר בצלאל סמוטריץ' רושמת מגמת התחזקות, כאשר גם סקר 'מעריב' שפורסם הבוקר (חמישי) מעביר אותה את אחוז החסימה ומעניק למפלגה 4 מנדטים.

מדובר בפעם הראשונה שהמפלגה חוצה את הרף המינימלי בסקר 'מעריב' מאז דצמבר האחרון.

ההתחזקות של סמוטריץ' משפיעה באופן ישיר על חלוקת הגושים הפוליטיים: עלייתה של הציונות הדתית מחזקת את גוש מפלגות הקואליציה הנוכחית, שעולה בשני מנדטים ומגיע ל-51.

מנגד, גוש מפלגות האופוזיציה (ללא המפלגות הערביות) מאבד את הרוב המוחלט שלו, צונח בשני מנדטים ויורד מ-61 מנדטים שקיבל בסקר הקודם ל-59 מנדטים כעת. המפלגות הערביות שומרות על יציבות עם 10 מנדטים בסך הכל.

גם בסקרי ערוצי 12, 13 ו-i24 מפלגת הציונות הדתית מתייצבת על 4 מנדטים. מגמת ההתחזקות של המפלגה ניכרת גם בסקר ערוץ 14 שהעניק השבוע למפלגה 5 מנדטים שבוע שני ברציפות.

מפת המנדטים המלאה לפי הסקר של 'מעריב' מציבה את מפלגת "ביחד" בראשות נפתלי בנט כמפלגה הגדולה ביותר בישראל עם 25 מנדטים, בפער של מנדט אחד בלבד מהליכוד שמקבל 24 מנדטים.

מפלגת "ישר!" של גדי איזנקוט מתבססת ככוח השלישי בגודלו עם 15 מנדטים, ואחריה מפלגת "הדמוקרטים" בראשות יאיר גולן שזוכה ל-10 מנדטים.

ישראל ביתנו מקבלת תשעה מנדטים, ואילו עוצמה יהודית וש"ס מקבלות שמונה מנדטים כל אחת. יהדות התורה מקבלת שבעה מנדטים, וחד"ש-תע"ל ורע"ם זוכות לחמישה מנדטים כל אחת.

כחול לבן בראשות בני גנץ, בל"ד ומפלגת המילואימניקים של יועז הנדל נותרות מתחת לאחוז החסימה. הציונות הדתית, כאמור, עומדת על ארבעה מנדטים.

הסקר בחן גם שלושה תרחישים אפשריים של איחוד בין המפלגות "ביחד", "ישר!" וישראל ביתנו. בכל אחד מהתרחישים הוצב מועמד אחר בראש הרשימה המאוחדת.

לפי הנתונים, התוצאה הגבוהה ביותר התקבלה כאשר גדי איזנקוט הוצב בראש הרשימה המאוחדת. בתרחיש זה זכתה הרשימה ב-49 מנדטים, נתון הזהה לסך המנדטים שמקבלות שלוש המפלגות בריצה נפרדת. גם יתר המפלגות שמרו על כוחן ללא שינוי בתרחיש זה.