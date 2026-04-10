מזג האוויר בימים הקרובים יהיה הפכפך, עם גשם בצפון וירידה בטמפרטורות בתחילת השבוע, ובהמשך התחממות ניכרת ואף תנאים חמים ויבשים מהרגיל.

החזאי ליאור סודרי מציין כי היום (שישי) צפוי להיות מעונן חלקית עד מעונן בצפון הארץ, שם ירד גשם לפרקים וינשבו רוחות ערות. בהרים ישררו ערפילים. במרכז הארץ יהיה מעונן חלקית עד בהיר וייתכן טפטוף מקומי, בעוד שבדרום ישרור מזג אוויר נאה.

בים התיכון תנשב רוח דרום-מערבית עד מערבית במהירות של 20-40 קמ"ש, עם משבים שיגיעו עד 50 קמ"ש.

בשבת יימשך מזג האוויר המעונן חלקית עד מעונן, עם גשם מקומי בעיקר בצפון הארץ. במרכז ייתכן גשם קל וקצר, ובדרום יישאר בהיר. הטמפרטורות יהיו נמוכות מהרגיל לעונה.

ביום ראשון יוסיף להיות מעונן חלקית וקריר מהרגיל, כאשר בשעות הבוקר ירד גשם מקומי בצפון הארץ וייתכן גם במרכז.

ביום שני יחול שינוי, עם מזג אוויר נאה ועלייה בטמפרטורות, שיהיו קרובות לממוצע לעונה.

ביום שלישי תחול התחממות ניכרת נוספת, עם ירידה באחוזי הלחות. מזג האוויר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה, ובצפון הארץ יחלו לנשב רוחות מזרחיות ערות.