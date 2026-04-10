הרב משה הלל הירש, ראש ישיבת סלבודקה וממנהיגי הציבור הליטאי, נשא דרשה בבני ברק, שבה התריע על מה שכינה "סכנה רוחנית חמורה" הנובעת מהסתמכות הציבור על מערכות ההגנה האווירית.

הרב הירש פתח את דבריו בהתייחסות למלחמת העולם השנייה, כאשר הצבא הנאצי הגיע למצרים בדרכו לארץ ישראל.

"ידוע שבתש"ד או תש"ג היה הצורר הנאצי ממש במצרים, בדרך להיכנס לארץ ישראל. הייתה פה תפילה חזקה מאוד של הציבור, ובדרך נס הוא החליט לא להיכנס והלך. החזון איש אמר אז, שרואים פה את הכוח של התפילה, ואם זהו הכוח של תפילה - חבל שלא ידענו זאת קודם. אם היינו מתפללים אז כמו שהתפללנו עכשיו, יכול להיות שכל החורבן של אירופה לא היה מתרחש", סיפר.

הרב הביע ביקורת על מה שהוא רואה כחוסר שינוי בתפילת הציבור למרות המצב הביטחוני. "יש הרגשה שחסר אצל הציבור בכוח התפילה, לא מספיק מרגישים. הסיבה שלא מרגישים כל כך שהתפילה עוזרת, היא משום שאדם אינו רואה בעיניו בכל פעם שהתפילה פועלת באופן מיידי", אמר.

לדבריו, "לא רואים אצל רוב הציבור שינוי מהותי בצורת התפילה עכשיו. 'שמונה עשרה' היה צריך להיות הרבה יותר זמן, היה צריך להיות שינוי מהותי בכל צורת התפילה, ולא רואים את זה".

הרב הביע דאגה מהסתמכות על הטכנולוגיה הצבאית. "לו יצויר שהייתה מתגלית עכשיו פתאום איזה מכונה שבוודאי יכולה למנוע הכל, שכל טיל או פצצה שזורקים היא מבטלת באמצע הדרך - כל אחד היה מרגיש 'ברוך ה', טוב מאוד'. אבל כמה ירגישו שריבונו של עולם עשה פה נס ואנחנו מודים לו, או שתהיה חלילה הרגשה שבדרך הטבע כבר ניצלנו?", שאל.

הוא הוסיף: "ישנה איזה תחושה שיש פה 'דרך הטבע' שעוזרת לנו, שכל ההתפתחות והיירוטים שיש פה למנוע - זה מה שעוזר, זה מה שטוב, ולא תולים ש'ברוך ה' הקב"ה יצר לנו את המציאות הזו שנוכל ליירט'. צריך להרגיש שהכל הוא הקב"ה".

לדברי הרב הירש, "כל הרגשה פנימית קטנה שלא קשורה לקב"ה, שאנחנו סומכים על משהו שאיננו הקב"ה - זה מוריד מכוח התפילה. ברגע שיש איזה הרגשה שעכשיו 'יותר קל לנו' על פי דרך הטבע, וממילא אני 'לא כל כך קרוב' לקב"ה - זה עצמו חיסרון עצום בתפילה".

הרב סיים את דבריו בקריאה לציבור: "התפילה צריכה להיות חזקה, מתוך הרגשה שהיא זו שעוזרת. התפילה חייבת להיות מתוך תחושה שאין שום דבר טוב שנעשה אלא רק על ידי הקב"ה. אם אנו נרגיש שאנחנו תלויים אך ורק בקב"ה, ונתפלל בכל החוזק ובכל הכוח - אז למעשה תהיה פה ההצלחה ולא יהיו שום נזקים והכל יהיה טוב לנו".