חברת התעופה איתיחאד אירוויז מאבו דאבי הודיעה על חידוש הטיסות לישראל החל מ-15 באפריל. בשלב הראשון תפעיל החברה שתי טיסות יומיות, כחלק מחזרה הדרגתית לפעילות.

במקביל, חברת Wizz Air הודיעה כי תפתח אפשרות לרכישת כרטיסים לטיסות אל תל אביב וממנה, החל מה-25 באפריל.

לפי הודעת החברה, המהלך יתבצע באופן מדורג ובהתאם להנחיות הבטיחות הבין-לאומיות. עוד נמסר כי החברה ממשיכה לעקוב מקרוב אחר ההתפתחויות בשטח, ותפעל בהתאם להערכת המצב.

בריטיש איירוויז הייתה החברה הראשונה שהודיעה על חידוש הטיסות, אך זאת רק החל מ-1 ביולי.

במקביל, סוכנות התעופה האירופית האריכה עד 24 באפריל את ההמלצה שלא לטוס לישראל ולמדינות נוספות במזרח התיכון.

עם זאת, קבוצת לופטהנזה, הכוללת את סוויס, אוסטריאן, בריסל ויורווינגס, נקטה בקו זהיר יותר והאריכה את השעיית הטיסות עד ל-31 במאי.

יונייטד איירליינס הודיעה על ביטול הטיסות עד ה-7 בספטמבר לפחות, צעד שבו נקטה גם אייר קנדה, המפעילה היחידה של הקו הישיר לטורונטו.