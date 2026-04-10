מנהל "רבני הארץ הטובה" ומראשוני גוש אמונים הרב יוסף ארציאל פנה לציבור בבקשת תפילה עבור בנו, שמואל שומרון בן דבורה, אשר חולה במחלה קשה מאוד.

בפנייתו ביקש כי הציבור יירתם לתפילה לרפואתו השלמה.

בפנייתו כתב, "אני פונה אליכם בבקשת תפילה עבור בננו, שמואל שומרון בן דבורה נ"י. בננו נולד לפני יובל שנים והיה הילד הראשון שנולד בשומרון מזה דורות רבים. הוא חולה במחלה קשה מאוד ואני מבקש שהרבנים יתפללו עליו מדי יום".

עוד הוסיף, "אני פונה בכל לשון של בקשה לרבנים המשמשים כרבני קהילות או כראשי ישיבות - אנא, עוררו את קהילתכם ותלמידיכם להצטרף לתפילה לרפואתו השלמה".