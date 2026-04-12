מפקד אוגדת איו"ש, תא"ל קובי הלר, עדכן במכתב לחיילי האוגדה כי בכוונתו לבקר באימון של גדוד 941 בצאלים.

הדברים נכתבו לאחר החלטת הרמטכ"ל להדיח את גדוד המילואים 941 מפעילות מבצעית.

במכתבו ציין הלר: "אני צפוי השבוע לבקר באימון של גדוד 941 בצאלים", והדגיש כי מדובר בחלק מתהליך מקצועי וערכי. לדבריו, האימון נועד לחזק את שדרת המפקדים, הסטנדרטים המקצועיים והכושר המבצעי של הגדוד.

עוד כתב כי הגדוד נמצא בשיאו של תהליך חיובי בהובלת המג"ד. "אין לי ספק שייצא מחוזק מהתקופה הזו לקראת המשך העשייה המבצעית בהמשך".

בהמשך המכתב הודה הלר לבנות הזוג בבית על התמיכה והעורף האיתן במהלך השבועות האחרונים.

נזכיר כי כל גדוד 941, גדוד מילואים שכולל לוחמים ששירתו בסדיר בגדוד נצח יהודה, הודח מתעסוקה מבצעית בעקבות עימות עם צוות CNN. "ממצאי תחקיר האירוע שאירע בסמוך לתייסיר הוצגו לרמטכ"ל. על רקע ממצאי התחקיר החליט הרמטכ"ל לאמץ את המלצות המפקדים. בהתאם לכך התעסוקה המבצעית אותה מבצע גדוד המילואים תופסק", נמסר מדובר צה"ל.

"הגדוד יישאר בשירות מילואים ויבצע תהליך לחיזוק היסודות המקצועיים והערכיים", נמסר. "הגדוד ישוב לפעילות בתום התהליך ובהתאם להחלטת אלוף הפיקוד. בהמשך יבוצעו צעדים פיקודיים נוספים".

מעמותת נצח יהודה, המלווה את גדוד נצח יהודה ומתגייסים חרדים, נמסר בתגובה: "גדוד 941 הוא גדוד מילואים מצטיין, אשר זכה רק בשנה שעברה בהצטיינות אלוף פיקוד המרכז. הגדוד מורכב מלוחמים חרדים ודתיים, מסורים עד אין קץ, אשר הקדישו את מיטב שנותיהם לשירות משמעותי בצה"ל, תוך שילוב מורכב של אורח חיים חרדי עם מחויבות עמוקה לביטחון מדינת ישראל. רבים מהם ממשיכים לשרת במילואים פעם אחר פעם, במשך מאות ימים, מתוך תחושת שליחות ואחריות לאומית".