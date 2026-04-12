מצבור אמצעי לחימה בבית חולים דובר צה"ל

צה"ל חשף היום (ראשון) פעילות צבאית נרחבת של ארגון הטרור חיזבאללה מתוך תשתיות אזרחיות רגישות.

לוחמי חטיבת גבעתי, הפועלים בבינת ג'בייל שבדרום לבנון, איתרו וסיכלו תשתית טרור שמוקמה בלב בית החולים הממשלתי בעיר.

הפעילות במרחב החלה לאחר שבשבוע שעבר זוהו מספר מחבלים המשתמשים בחלונות בית החולים כעמדות תצפית וירי. המחבלים פתחו באש לעבר כוחות צה"ל שפעלו בסמוך, והלוחמים הגיבו במהירות וחיסלו אותם.

בהמשך הפעילות, ביצעו הכוחות חיסולים ממוקדים של כ-20 מחבלים נוספים שפעלו במרחב בית החולים, במטרה להסיר איום מיידי על הלוחמים.

עם הפשיטה על מתחם בית החולים, אותר מצבור גדול של אמצעי לחימה. לפי הודעת צה"ל, חיזבאללה השתמש במתחם הרפואי ובסביבתו באופן שיטתי ורציף לצרכים צבאיים.

לפי צה"ל, השימוש כלל העברת אמצעי לחימה, אחסונם בתוך המתחם, וכן שימוש במתקנים כעמדות תצפית ומקלט למחבלים. עוד נמסר כי חיזבאללה עושה שימוש דומה גם באמבולנסים ובמתקנים רפואיים נוספים.

בצה"ל הדגישו כי טרם הפעולה הועברו אזהרות לרשויות בלבנון בדרישה להפסיק פעילות צבאית מתוך בתי חולים, אך לדבריהם השימוש נמשך.

עוד נמסר כי "צה"ל רואה בחומרה את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות, כולל מוסדות רפואה, לצרכים צבאיים, תוך סיכון חיי חולים, צוותים רפואיים ואזרחים".