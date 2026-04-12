משרד האוצר פרסם היום (ראשון) הערכה ראשונית ומקיפה של העלויות הכלכליות של מבצע "שאגת הארי".

לפי הנתונים, היקף ההוצאות התקציביות הישירות של הממשלה בעקבות המבצע עומד על כ-35 מיליארד ש"ח.

באוצר מדגישים כי מדובר בחישוב מוערך הכפוף לשינויים, וכי הסכום כבר נכלל במסגרת תקציב המדינה המאושר לשנת 2026.

לפי הנתונים, עיקר ההוצאה הופנה למערכת הביטחון, בהיקף של כ-22 מיליארד שקלים, כולל הוצאות על הצטיידות והרחבת גיוס כוחות המילואים מעבר למתוכנן.

בנוסף, כ-12 מיליארד שקלים יועדו למתווי פיצויים לעסקים ולעובדים, וכן לפיצוי בגין נזקי טילים. המתווים כוללים בין היתר פיצויים לעסקים שנפגעו והסדרי חל"ת במימון המדינה.

עוד צוין כי כמיליארד שקלים הופנו להוצאות אזרחיות נוספות, בהן התאמות במערכת הבריאות, סיוע לנפגעי פעולות איבה ותמיכה ברשויות המקומיות. ההוצאות כוללות גם פעילות של משרד הרווחה להתאמת מענים במצב חירום.

במשרד האוצר הדגישו כי התקציב הנוכחי אינו מצריך הגדלה מעבר לתקציב המדינה שאושר. עם זאת ציינו כי הסכום עשוי לגדול במקרה של התלקחות נוספת.

שר האוצר, בצלאל סמוטריץ', בירך על תפקוד המשרד במהלך ימי הלחימה: "תפקוד משרד האוצר וניהול אחראי של כלכלת המדינה, היו גורם קריטי להצלחה המבצעית הגדולה. עובדי משרד האוצר שותפים מלאים להצלחות הכבירות בחזית ולהישגים האדירים שלנו מול איראן".

עוד הוסיף השר כי לצד התמיכה בחזית, המשרד ורשות המיסים עמלו "להושיט יד בזמנים הקשים לאזרחים שנפגעו, לעובדים ולעסקים".