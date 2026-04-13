צה"ל הודיע הערב (שני) כי שמונה לוחמי צה"ל נפצעו במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון כתוצאה ממתקפת רחפן נפץ.

מהדיווח עולה כי רחפן הנפץ נפל והתפוצץ במרחב בו פעלו הכוחות. כתוצאה מהפיצוץ, שני לוחמים נפצעו באורח בינוני ושישה לוחמים נוספים נפצעו באורח קל.

כלל הלוחמים קיבלו טיפול ראשוני בשטח ופונו בהמשך לקבלת טיפול רפואי בבית החולים. משפחותיהם של כלל הפצועים עודכנו.

במקביל לאירוע הקשה, כוחות אוגדה 98, הכוללים את צוותי הקרב של חטיבות הצנחנים, הקומנדו וגבעתי, ממשיכים להרחיב את מרחב האבטחה בדרום לבנון.

במהלך השבוע האחרון השלימו הכוחות את כיתור העיירה האסטרטגית בינת ג'בייל ופתחו בהתקפה נרחבת לטיהורה מתשתיות טרור.

מעל 100 מחבלי חיזבאללה חוסלו בקרבות פנים אל פנים ובאמצעות תקיפות מהאוויר לצד עשרות תשתיות טרור, בהן עמדות ירי ומפקדות, שהושמדו על ידי הלוחמים.

במהלך הפעילות, מאות אמצעי לחימה, בהם משגרים, טילים וציוד צבאי רב, אותרו במרחב העיירה.

בצה"ל מדגישים כי הלוחמים ימשיכו "לפעול בעוצמה נגד ארגון הטרור חיזבאללה ולא יאפשר פגיעה באזרחי מדינה ישראל".