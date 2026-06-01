ראש הממשלה בנימין נתניהו הגיב הערב (שני) להודעת הנשיא טראמפ על בלימת המתקפה הישראלית נגד חיזבאללה בדאחיה לאחר השיחה בין השניים.

"שוחחתי הערב עם הנשיא טראמפ ואמרתי לו שאם חיזבאללה לא יחדל לתקוף את ערינו ואזרחינו - ישראל תתקוף מטרות טרור בביירות. עמדתנו זו עומדת בעינה. במקביל, צה"ל ימשיך לפעול כמתוכנן בדרום לבנון", דברי נתניהו.

מוקדם יותר הצהיר טראמפ "הייתה לי שיחה פוריה מאוד עם ראש הממשלה ביבי נתניהו מישראל ולא יהיו חיילים שיגיעו לביירות. כל חייל שכבר היה בדרכו הוחזר. כמו כן, באמצעות נציגים בכירים, הייתה לי שיחה טובה מאוד עם חיזבאללה, והם הסכימו שכל הירי ייפסק - שישראל לא תתקוף אותם, והם לא יתקפו את ישראל".

בהמשך פרסמה ממשלת לבנון הודעה ובה הסבירה את פרטי הסיכום בין טראמפ לנתניהו. "במסגרת המאמצים שממשלת לבנון משקיעה לשמירה על היציבות ולמניעת הסלמה נוספת בלבנון, ובעקבות שיחת הטלפון שהתקיימה בין נשיא לבנון, הגנרל ג’וזף עאון, לבין מזכיר המדינה האמריקאי, מרקו רוביו, קיבלו הרשויות בלבנון אישור לכך שחזבאללה הסכים להצעה האמריקאית הקובעת הפסקה הדדית של התקיפות.

על פי ההסדר המוצע, ישראל תפסיק את התקיפות על הדאחיה הדרומית של ביירות, ובתמורה חיזבאללה יימנע מביצוע תקיפות נגד ישראל. בהמשך, יורחב הסכם הפסקת האש כך שיחול על כלל שטחה של לבנון".

בהודעת הממשלה הלבנונית צוין כי "מאוחר יותר, הנשיא דונלד טראמפ שוחח בטלפון עם שגרירת לבנון בארצות הברית, נדא מעווד, והודיע לה כי השיג את הסכמתו של ראש ממשלת ישראל, בנימין נתניהו, להסדר המוצע. השגרירה מעווד העבירה את תוצאות השיחות לנשיא עאון, אשר מצדו עדכן את חזבאללה בפרטים".

השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, קרא לראש הממשלה בנימין נתניהו להפגיז את רובע הדאחייה בביירות בניגוד לעמדת נשיא ארה"ב.

"אדוני ראש הממשלה, אמרת שראש ממשלה חזק אומר לנשיא ארה"ב- 'כן' כשאפשר, ו'לא'- כשצריך". השר בן גביר הדגיש את עמדתו: "זה הזמן לומר לידידנו, הנשיא טראמפ-'לא'". כעת הזמן לעשות מה שמתחייב ונדרש כדי להכות בחיזבאללה, להתיר את ידי לוחמינו ולהחזיר את הביטחון לצפון", כתב בן גביר בחשבונו ברשת X.