הרב יהושע פיינה, ראש אולפנת ערד, הודיע כי יסיים את תפקידו לאחר 22 שנים כראש האולפנה.

במכתב ששלח לתלמידות, להורים ולצוות, כתב כי ההחלטה הייתה משמעותית בחייו המקצועיים והאישיים, וכי לא התקבלה בקלות.

הרב פיינה הדגיש כי במשך 32 שנים היה המקום עבורו לבית, וכי הקדיש את לבו ונשמתו לשליחות החינוכית. במהלך 22 השנים שבהן עמד בראש האולפנה ראה דורות של תלמידות "צומחות ומתעלות".

עוד הודה הרב פיינה למורי דרכו, ובראשם הרב צבי שמואלי זצ"ל, שהתווה בפניו את דרך החינוך שאותה ביקש להנחיל באולפנה. הוא הוסיף תודה לצוות, להורים, לתלמידות ולבוגרות, וכתב כי האמון שקיבל לאורך השנים העניק לו כוח להמשיך בעשייה.

הוא הביע הערכה וביטחון מלאים בהנהלת יב"ע, וכתב כי הוא סמוך ובטוח שתמצא את האנשים הראויים להוביל את האולפנה בהמשך. הוא ציין כי האולפנה תדע לשמור על מסורותיה המפוארות, לצד שינויים טבעיים ומתבקשים שייעשו למען המשך צמיחתה.

את מכתבו חתם בתודה לאשתו רונית ולילדיו, שאותם הגדיר כמשענת וכשותפים שקטים ומסורים לכל שנות העשייה. "נפרד כשהמוסד ניצב היום כצוק איתן - הוא יציב, פורח ונמצא בשיאו", ומתוך אמונה כי הצוות ימשיך להוביל את המקום לשגשוג ולשיאים חדשים.

אלחנן גלט, מנכ"ל מרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא, ציין: "הרב יהושע פיינה הוא דמות חינוכית מעוררת השראה. התברכנו במרכז ישיבות ואולפנות בני עקיבא בראש אולפנה שהוביל את מוסד החינוך לאורך עשרות שנים במסירות, בענווה ובחזון רחב. בתקופתו האולפנה צמחה והכפילה את מספר התלמידות, התחדשה והפכה לאולפנה סביבתית פורצת דרך, והגיעה להישגים חינוכיים מרשימים שמשקפים עבודה עמוקה ויסודית. לאחר 32 שנות עשייה באולפנה, מהן 22 שנים כראש האולפנה, הוא משאיר אחריו דרך ברורה של אמונה, אחריות ואהבת אדם, שממשיכה להאיר את דרכן של התלמידות גם שנים קדימה".