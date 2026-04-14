ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, הודיעה היום (שלישי) על החלטה משמעותית המהווה החרפה במדיניות האיטלקית כלפי ישראל.

במהלך תדרוך לכתבים שקיימה מלוני בשולי ביקור רשמי בוורונה הודיעה כי "בהתחשב במצב הנוכחי, הממשלה החליטה להשהות את החידוש האוטומטי של הסכם ההגנה עם ישראל".

יצויין כי כבר אתמול הועבר מסר רשמי במכתב ששלח שר ההגנה האיטלקי לשר הביטחון הישראלי, ישראל כ"ץ.

המהלך האחרון הוא שיאה של מגמת התרחקות איטלקית מהתמיכה בישראל. רק בשבוע שעבר התבטא שר החוץ האיטלקי, אנטוניו טאיאני, בחריפות נגד ישראל לאחר ששוחח עם נשיא לבנון ג'וזף עאון.

טאיאני הביע סולידריות עם לבנון אל מול מה שכינה "התקפות בלתי מוצדקות ובלתי מתקבלות על הדעת".

בנוסף לזימון שגריר ישראל לשיחת נזיפה ברומא, הצהיר טאיאני כי איטליה פועלת בנחישות כדי "להימנע ממצב שבו תהיה עוד עזה" בגבול הצפון.

גם שגרירות איטליה בביירות הצטרפה לטון התוקפני ומסרה הודעה חריגה לפיה "פגיעה באזורים צפופי אוכלוסין וזריעת מוות בקרב אזרחים היא הפרה של כל עיקרון של החוק ההומניטרי הבינלאומי".