שמונה בני אדם נפצעו בשבת לאחר שרכב פגע בהולכי רגל במרכז העיר מודנה שבצפון איטליה. המשטרה עצרה את הנהג, גבר בשנות ה-30 לחייו.

ראש העיר מודנה, מאסימו מצטי, אמר לרשת RaiNews24 כי ארבעה מהפצועים נמצאים במצב קשה. לדבריו, הנהג הוא אזרח איטלקי שנולד בעיר ברגמו, ממוצא צפון אפריקני ומתגורר באזור מודנה.

מצטי אמר כי, "נראה שהנהג עלה במכוון על המדרכה, פגע במספר אנשים והתנגש בחלון ראווה. לאחר מכן הוא יצא מהרכב כשהוא מנופף בסכין". עוד ציין כי אדם שניסה לעצור את הנהג נפצע באורח קל.

עד ראייה סיפר הנהג נראה תחת השפעת אלכוהול או סמים, אך הרשויות טרם אישרו זאת.

ראש ממשלת איטליה, ג'ורג'ה מלוני, פרסמה הודעה רשמית בעקבות התקרית. "זהו אירוע חמור מאוד". מלוני שלחה את תנחומיה לפצועים ולמשפחותיהם והוסיפה כי היא "מודה לאזרחים האמיצים שהתערבו כדי לעצור את האחראי ולכוחות הביטחון על פעולתם המהירה".

מלוני מסרה עוד כי שוחחה עם ראש עיריית מודנה וכי היא נמצאת בקשר רציף עם הרשויות. "אני סומכת על כך שהאחראי ייתן את הדין במלואו", הדגישה.