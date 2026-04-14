מורן סטלה ינאי, ששוחררה משבי חמאס לאחר 54 ימים, נשאה דברים על אדמת מחנה ההשמדה מיידנק כחלק ממשלחת ההסתדרות הציונית העולמית ופורום "צו החיים" ביום השואה.

ינאי, שנחטפה בשבעה באוקטובר ממסיבת ה"נובה" לאחר ניסיונות בריחה נואשים, עמדה על אדמת המחנה וקישרה בין שתי הטרגדיות הגדולות של העם היהודי.

"בשבעה באוקטובר נחטפתי ממסיבת הנובה, לאחר מאמץ ארוך של בריחה", אמרה. "אני עומדת כאן היום במיידנק, רואה את קו העצים שנראה למרחקים, וחושבת על אותם יהודים שניסו לברוח מהמחנה הזה רק כדי להגיע אליו ואולי להינצל".

עבור ינאי, העמידה על אדמת פולין אינה רק טקס זיכרון היסטורי, אלא הד לעדות חיה. "דווקא אחרי שעברתי חוויה כל כך טראומטית בעצמי, המקום הזה מקבל משמעות אחרת לגמרי".

בדבריה הדגישה את הצורך האקוטי בערנות חברתית ובמלחמה באנטישמיות ובשנאה שמתפרצת מחדש בעולם. "אנחנו חיים בתקופה שדורשת מאיתנו לא רק לזכור, אלא לפעול. להילחם באדישות. לזהות עוול כשהוא מתחיל, לא כשהוא נגמר".

את נאומה סיימה מורן במסר של תקווה ובחירה בחיים, למרות הכל. "אני עומדת פה היום לא רק בשביל מי שנרצחו, אלא בשביל החיים. בשביל התקווה. בשביל הבחירה בחמלה, באחריות ובאנושיות".