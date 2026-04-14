צה"ל פרסם אחר הצהריים (שלישי) תיעוד ממצלמות הגוף של לוחמי חטיבת הנח"ל, הממחיש פעם נוספת את השימוש הציני שעושה ארגון הטרור חיזבאללה בתשתיות אזרחיות בדרום לבנון.

כוחות צוות הקרב החטיבתי, הפועלים תחת פיקוד אוגדה 162, ממשיכים בפעילות קרקעית ממוקדת לניקוי מרחב הגבול מאיומים.

במהלך סריקות שביצעו הלוחמים בכפרים בדרום לבנון, הם נכנסו לבית שנראה מבחוץ כבית מגורים אזרחי לכל דבר. אולם, בתוך הבית פנימה גילו הלוחמים מצבור של אמצעי לחימה.

בין האמצעים שנמצאו: נשקים מסוג קלאצ'ניקוב, מחסניות ווסטים צבאיים.

בנוסף פרסם צה"ל תיעוד צבעוני מתקיפת תשתיות טרור של ארגון הטרור חיזבאללה בדרום לבנון כחלק מהרחבת הפעילות במרחב.

השמדת תשתיות טרור דובר צה"ל