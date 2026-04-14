מג"ד 52, סא"ל א', נפצע היום (שלישי) באורח קשה במהלך פעילות מבצעית בדרום לבנון, נסיבות האירוע בבחינה. הקצין פונה לקבלת טיפול רפואי בבית חולים ומשפחתו עודכנה.

מדובר במפקד השלישי ברציפות של הגדוד שנפצע במלחמה. סא"ל דניאל אלה ששימש כמפקד הגדוד בתחילת מלחמת "חרבות ברזל" נפצע באורח בינוני במהלך הלחימה ברפיח ביולי 2024.

שלושה חודשים מאוחר יותר נפצע מחליפו בתפקיד, סא"ל יהודה שלו, באורח קשה ועבר תהליך שיקום ארוך.

מוקדם יותר חיסלו כוחות חטיבת הצנחנים חולייה בת שלושה מחבלים שניהלה קרב פנים אל פנים עםהלוחמים במרחב בינת ג'בייל שבדרום לבנון.

במהלך ההיתקלות נפצעו עשרה לוחמים, שלושה מהם באורח קשה, אחד בינוני ושישה קל. כל הפצועים פונו לבית חולים והודעה נמסרה למשפחותיהם.

עם פתיחת האש, השיבו הלוחמים באש לעבר מקורות הירי ובמקביל בוצעה סגירת מעגל מהירה שכללה ירי טנקים ותקיפות מדויקות של חיל האוויר.

במהלך חילופי האש חוסלו שני מחבלים במקום, והמבנה שממנו פעלו הותקף והושמד. מחבל שלישי, שזוהה מנסה להימלט מהזירה תוך כדי האירוע, אותר בתוך זמן קצר וחוסל אף הוא בתקיפה מהאוויר.