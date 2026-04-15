לקראת יום העצמאות פרסם משרד העלייה והקליטה נתונים על מספר העולים שהגיעו לישראל מאז יום העצמאות שעבר.

בין התאריכים 1.5.2025 ועד 24.4.2026 הגיעו לישראל 18,696 עולים, לעומת 26,211 עולים בתקופה המקבילה בשנה הקודמת.

מהנתונים עולה כי מרבית העולים הגיעו מרוסיה, עם 6,094 עולים, לצד 3,469 מארצות הברית ו-3,277 מצרפת. בנוסף, הגיעו עולים ממדינות רבות ובהן בריטניה, אוקראינה, קנדה, בלארוס, גיאורגיה, ארגנטינה, גרמניה, דרום אפריקה, ברזיל ואוסטרליה, וכן עולים בודדים ממדינות נוספות.

בסך הכול הגיעו לישראל עולים מ-103 מדינות שונות ברחבי העולם. מבחינת אזורי התיישבות, מרבית העולים בחרו להתגורר במחוז תל אביב והמרכז, ואחריהם במחוז הדרום וירושלים ובמחוז חיפה והצפון.

בפילוח לפי גיל עולה כי הקבוצה הגדולה ביותר היא צעירים בני 19-35, לצד אלפי ילדים ותינוקות ועשרות עולים מעל גיל 81. בנוסף, 1,546 משפחות הגיעו בהרכב של 3-5 נפשות, לצד עשרות משפחות גדולות ו-935 קשישים בודדים.

בקרב העולים הבוגרים בולטים בעלי מקצועות טכנולוגיה והנדסה, רופאים ואנשי פרא-רפואה, אנשי חינוך ואמנים וספורטאים. יתר העולים מגיעים ממגוון תחומים ובהם מדעי הרוח והחברה, חשבונאות, משפטים, שיווק ועבודות נוספות.

שר העלייה והקליטה, אופיר סופר, מסר: "אלפי העולים שבחרו להגיע למדינת ישראל בשנה החולפת הם תזכורת לאמונה בצדקת הדרך ולרצון של יהודים רבים להיות חלק ממדינת ישראל דווקא עכשיו. אנחנו ממשיכים לפעול לחיזוק העלייה, ובשנה האחרונה המשכנו להקל את הליכי העלייה באמצעות הרפורמה ברישוי מקצועות, פטור ממס לעולים חדשים, סיוע בשכר דירה ועוד. אני מאחל לעולים החדשים ולכל עם ישראל חג עצמאות שמח".