תחת אבטחה כבדה הגיע הבוקר (רביעי) השר לביטחון לאומי חבר הכנסת בן גביר לבית המשפט לקראת הדיון בעתירות הדורשות את הדחתו.

בנאום שנשא בכניסה לאולם הדיונים, בחר בן גביר שלא להתגונן מפני טענות היועצת המשפטית לממשלה, אלא לאמץ אותן בגאווה כהוכחה למילוי הבטחותיו לבוחר.

בן גביר פתח את דבריו בסדרת אישורים לטענותיה של גלי בהרב-מיארה נגדו: "היא אומרת שאני קובע מדיניות ומשנה את המשטרה? היא צודקת. היא אומרת שמיניתי יותר מ-1,100 קצינים כדי ליישם את המדיניות שלי? היא צודקת. היא אומרת שאני נותן גיבוי ללוחמים ושתומך ב'כוח 100' מול עלילת הדם נגדם? היא צודקת. עם ישראל בחר בי ובעוצמה יהודית כדי להוביל את כל הדברים האלה וברוך השם שהצלחנו".

הוא לא חסך במילים קשות כלפי היועצת המשפטית לממשלה, אותה כינה בנאומו "היועצת המפוטרת".

לדבריו, הסיבה היחידה לדיון בבג"ץ היא העובדה שהעז לשלוט במשרדו: "אני לא דוגמן של הפרקליטות. אני לא עציץ. אני שר שנבחר כדי למשול. היועמ"שית רוצה שר של טקסים, עם ישראל רוצה שר של מעשים. הסיבה היחידה שאנחנו נמצאים כאן היום היא כי עמדתי במילה שלי לבוחרים, הבטחתי מדיניות, הבטחתי משילות, הבטחתי שאני אשלוט במשרד שלי, זה בדיוק מה שעשיתי - וזה מה שהיועצת המפוטרת לא סובלת".

לקראת סיום דבריו, שלח השר מסר ברור לשופטים ולמערכת המשפטית: "הגיע הזמן שמי שמצביע ימין יקבל ימין. הניסיון להתערב במינוי שר ובסמכויות שלו מסוכן. זה מדרון חלקלק למשבר חוקתי. בדמוקרטיה השר קובע מדיניות והשר גם ממנה את מי שמבצע אותה. לא יועצת משפטית, לא פרקליטות ולא שליחים שלהם. אל תגררו את מדינת ישראל לשם. הדמוקרטיה לא תיפול. אבל הדיקטטורה המשפטית - כן".

הוא חתם את נאומו בקריאה לציבור תומכיו: "העם לא מפחד, העם לא נרתע, העם לא נסוג, העם בחר ימין - והוא יקבל ימין ומי שלא מקבל את זה, מוזמן להתמודד בבחירות. נבחרנו למשול ואנחנו נמשול".