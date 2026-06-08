כתב אישום הוגש הבוקר (שני) לבית המשפט המחוזי בחיפה נגד יוסף גזאוי, בן 18 מאעבלין, לאחר חקירה משותפת של שירות הביטחון הכללי ויחידת הלוחמה בפשיעה במרחב גליל במחוז צפון.

לפי ממצאי החקירה, גזאוי תכנן לבצע פיגוע נגד יישוב יהודי הסמוך למקום מגוריו. במהלך התקופה האחרונה הוא למד וחיפש חומרים הנוגעים לשימוש בנשק ולהכנת מטענים, ואף ניסה לרכוש אמצעי לחימה ובהם רובה מסוג M16.

עוד עלה מהחקירה כי בביתו נתפסו כדורי תחמושת מסוגים שונים שהוחבאו במקום. החוקרים קבעו כי החשוד פעל לקידום פעילות ביטחונית ותמך בפעילות ארגון הטרור חמאס.

לפי הודעת המשטרה ושב"כ, גזאוי שאף לבצע משימות ופיגועים בשם חמאס. בעקבות איסוף הראיות הועבר התיק לפרקליטות מחוז חיפה, שהגישה באמצעות עו"ד דניאל קופלב כתב אישום ובקשה להמשך מעצרו.

בשירות הביטחון הכללי ובמשטרת ישראל הדגישו כי הם רואים בחומרה רבה ניסיונות של אזרחים ישראלים לפעול בשם ארגוני טרור נגד אזרחי המדינה.

בהודעה המשותפת נמסר כי הגופים ימשיכו לפעול בנחישות לסיכול כל פעילות טרור המאיימת על ביטחון ישראל.