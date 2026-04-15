השריפות שפרצו במרחב ללא קרדיט

במהלך הלילה (בין שלישי לרביעי) פעלו כוחות הביטחון להריסת מספר גבעות ברחבי יהודה ושומרון.

הפעילות, שכללה פקחים של המנהל האזרחי ולוחמי מג"ב איו"ש, נמשכה לאורך כל שעות הלילה וכללה הריסת מבנים בשלושה מוקדים שונים.

הפעילות החלה סביב השעה 23:00 בלילה בנקודת התיישבות סמוך ליישוב מיצד שבמזרח גוש עציון. הכוחות הרסו את המבנים במקום תוך זמן קצר.

במקביל לפינוי נשמעו קריאות להפרות סדר שהופצו ברשתות החברתיות בכפרים הערביים הסמוכים.

סמוך לשעה 1:00 בלילה הגיעו הכוחות לגבעת "בית ענות", נקודה אסטרטגית הממוקמת בין גוש עציון להר חברון. במקום נהרסו מבנים ששימשו למגורי משפחה עם שלושה ילדים וגרעין של צעירים העוסקים ברעיית צאן.

לקראת השעה 4:00 לפנות בוקר פשטו הכוחות על גבעת "קול מבשר" שבבנימין. התושבים במקום התלוננו על פינוי כוחני וטענו כי ניתנה להם דקה אחת בלבד להתארגן לפני הריסת הבתים.

לדבריהם, למרות בקשותיהם, לא התאפשר להם להוציא ציוד אישי יקר ערך, וחלקו נקבר תחת הריסות המבנים.

במהלך הפינוי בבנימין נרשמו עימותים בין הכוחות למתיישבים. התושבים טענו כי מפעיל כלי הנדסי ערם אדמה על הציוד כדי למנוע את חילוצו, וכי רק באור יום הצליחו לחלץ תפילין וספרי קודש מבין ההריסות. לטענתם, הכוחות השתמשו באמצעים לפיזור הפגנות ואף ירו פצצות תאורה שגרמו לדליקות קוצים מקומיות.

התושבים הביעו כאב עמוק על עיתוי הפינוי, במוצאי יום הזיכרון לשואה ולגבורה. "דווקא בעיתוי הזה, במוצאי יום השואה, יום המזכיר את גלות עם ישראל ושנאת העמים - המערכת מבצעת הרס מקיף במספר נקודות התיישבות משמעותיות וחשובות המבשרות את שובו של עם ישראל לארצו וזקיפות הקומה".

עוד מסרו כי "בשנה האחרונה המערכת מבינה את חשיבותם של הגבעות והחוות ומעלה נקודות רבות ויישובים חדשים, אך עם זאת, ההשתלטות הערבית לא פוסקת, ועדין ישנם שטחים רבים שנמצאים מחוץ לחוק או שהם נקודות מאתגרות ואסטרטגיות בעומק השטח, והמערכת לא מסוגלת להעלות שם נקודות, ולכן אנחנו פה, לשמור על השטח עד פריצת המדינה גם לכן, אנו לא האויב".