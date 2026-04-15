עו״ד אודליה קדמי זורקת את גלימת עורך הדין ערוץ 7

עו"ד אודליה קדמי השליכה את גלימת עורכי הדין שלה לעיני המפגינים במהלך הפגנת מאות פעילי ימין ומשפחות שכולות מחוץ לבית המשפט העליון שדן בעתירות הדורשות את הדחת השר לביטחון לאומי איתמר בן גביר.

קדמי, שהשתתפה בהפגנה שאורגנה על ידי תנועת "תקומה", הביעה זעם רב על החלטת הנהלת בתי המשפט לחסום את כניסת הקהל הרחב לאולם הדיונים.

לטענתה, מדובר בפגיעה אנושה בשקיפות ובזכות הציבור לפקח על ההליך המשפטי.

"אני בדיוק כמוכם כועסת, אני רותחת", קראה קדמי לעבר הקהל. "לכל אחד מכם יש את הזכות הבסיסית לשבת באולם ג' של בג"ץ. אפילו לעורכי דין אין זכות להיכנס לדיון הזה. הרסו לחלוטין את הערך של עורכי דין ושל משפט בישראל. אין שום משמעות למשפט פה במדינה הזאת, אין משמעות לחוק, ולכן לזה אין שום משמעות".

מיד לאחר מכן, הסירה את גלימתה והשליכה אותה לעבר הקהל בבוז.

היא הדגישה כי המאבק אינו אישי על עתידו של השר בן גביר, אלא עקרוני על דמותה של הדמוקרטיה הישראלית ועל מעמדו של הבוחר.

לדבריה, ההליך המשפטי מהווה "יריקה בפרצוף של אזרחי ישראל" וניסיון לבטל את רצון הבוחר כפי שבא לידי ביטוי בבחירות.