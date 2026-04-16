בית המשפט העליון, בשבתי כבג"ץ, פרסם היום (חמישי) החלטה המטילה מגבלות משמעותיות על השר לביטחון לאומי, איתמר בן גביר, בכל הנוגע לניהול המשטרה, מינוי בכירים וחופש הביטוי שלו בנושאים מבצעיים.

החלטת השופטים מגיעה כהמשך לדיון שנערך אתמול ונועדה להסדיר את מערכת היחסים הטעונה בין השר ליועצת המשפטית לממשלה.

החלק המשמעותי ביותר בהחלטה נוגע לשני צווים שהוציא בית המשפט, התקפים באופן מיידי ועד להחלטה אחרת.

עם זאת, בית המשפט דחה את דרישותיה הקיצוניות יותר של היועמ"שית להוציא צו מוחלט לפיטורי השר או להקפיא לחלוטין את סמכויותיו במינויים.

בג"ץ הורה לשר בן גביר שלא להתבטא בעניין הפעלת כוח משטרתית כלפי אזרחים, לרבות בנושאי חקירות.

הגבלת מינויים בכירים: קידום ומינוי קצינים בדרגת סנ"צ ומעלה - במיוחד בתפקידים רגישים המשפיעים על חקירות, אכיפת חוק, חופש הביטוי והמחאה - ייעשה רק בהתאם להמלצת סגל הפיקוד הכללי.

בנוסף, על השר לתת הודעה מראש של שבעה ימים ליועצת המשפטית לממשלה על כל מינוי כזה, כדי לאפשר לה להגיש חוות דעת.

בנוסף העניק בית המשפט תוקף למתווה העקרונות שהוגש בעבר, והבהיר כי הצדדים רשאים להעלות טענות במקרה של הפרת המתווה או הנהלים.

במסגרת ההחלטה נקבע כי היועצת תגיש לבית המשפט עד 19 באפריל את טיוטות הנהלים שהוחלפו בינה לבין נציגי השר, במעטפה סגורה.

עוד נקבע כי ראש הממשלה, השר והיועצת המשפטית לממשלה ימשיכו בהידברות לצורך השלמת העבודה על הנהלים, ויגישו עד 3 במאי הודעה משותפת שתפרט האם הושגו הסכמות. במקרה של מחלוקות, יידרשו הצדדים לפרט את תוכנן במסגרת ההודעה.

השר בן גביר הגיב: "אמשיך למנות לפי מי שמיישם את המדיניות כפי שעשיתי עד היום, ואם היועצת תפריע נפוצץ את המשא ומתן".