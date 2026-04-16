שרת התחבורה והבטיחות בדרכים, מירי רגב, האחראית על אירועי יום העצמאות ה-78, מבטיחה כי טקס הדלקת המשואות השנה יהיה מפגן של חוסן לאומי ואחדות, למרות האתגרים הביטחוניים המורכבים.

בראיון לערוץ 7, התייחסה רגב למציאות המלחמתית שבה נמצאת ישראל, עם כוחות הפועלים בעזה ובלבנון והפסקת אש "שברירית מאוד" מול איראן, והדגישה כי קיום הטקסים הוא חלק בלתי נפרד מהניצחון הישראלי.

בתגובה לביקורת הנשמעת על כך שמדובר ב"טקס מטעם", הבהירה כי הרכב משיאי המשואות הוא המגוון ביותר שהיה אי פעם. "החזרתי את הטקס לעם", הצהירה השרה. "יש כאן גם ימין וגם שמאל, מזרח ומערב, פריפריה ומרכז. קיבלנו 3,000 המלצות מהציבור, לעומת כ-200 שהיו נהוגות בעבר. אני לא מתרשמת מהביקורת מאף צד; הטקס מאוזן ונותן ביטוי לכל הגיוון של החברה הישראלית".

היא ציינה גם כי ישראל הגיעה להישגים "אדירים" הכוללים גריעת יכולות משמעותית מתכנית הגרעין ופגיעה קשה במערכי הייצור של הטילים הבליסטיים. "טיפלנו באיומים הללו והרחקנו אותם", אמרה.

היא הבהירה כי צה"ל ממשיך לפגוע בחיזבאללה בלבנון גם תוך כדי המשא ומתן המדיני, במטרה לשנות את המציאות הביטחונית עבור תושבי הצפון.

לדברי השרה, קיום טקסי יום הזיכרון ויום העצמאות במועדם, למרות המצב הביטחוני, הוא הצהרה של עוצמה. "אנחנו גאים וזוקפים את קומתנו", סיכמה רגב. "הנפת דגל המדינה והאירועים הממלכתיים הם החוסן שלנו כמדינה. נקיים טקס לתפארת מדינת ישראל".