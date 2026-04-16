כלי טיס בלתי מאויש ששיגרו הרוסים לעבר העיר זפורז'יה שבמזרח אוקראינה יורט והתפוצץ במתחם "חסד מיכאל" של ארגון הג'וינט בעיר. האירוע הסתיים ללא נפגעים, אך נגרם נזק למבנה.

העיר נמצאת סמוך לקו החזית, במרחק של כ-25 קילומטרים מהכוחות הרוסיים, והדי הפיצוצים נשמעים בה סביב השעון. בתקופה האחרונה נרשמה הסלמה בהפצצות על ערים מרכזיות באוקראינה.

רב העיר ושליח חב"ד, הרב נחום ערנטרוי, סיפר כי חלק מהחדרים שנפגעו לא היו מצוידים במזוזות. לדבריו, "לפני כמה שבועות קבעתי מזוזות בבניין ואני בטוח שזה מה ששמר על מי ששהו בו", והוסיף כי "שני החדרים שנפגעו היו ללא מזוזות".

לדבריו, שני החדרים "הושכרו לאדם שהסיר אותן. בחודש האחרון שמנו 500 מזוזות בבתי יהודים, יש לכך ביקוש אדיר ואפילו אינם יהודים מבקשים מזוזות מתוך הבנה שזה שומר".

הרב ערנטרוי ציין כי למרות עזיבת חלק גדול מהקהילה, בעיר נותרו כ-1,800 יהודים מתוך כ-5,000 שהתגוררו בה לפני המלחמה. "יש לנו שלושה מניינים ביום, המלחמה גרמה ליהודים רבים להגיע לחיק הקהילה ואנו תומכים בהם במזון, בעידוד, בתפילות ושיעורים", אמר.

יו"ר הקהילות היהודיות באוקראינה, הרב מאיר סטמבלר, התייחס לאירוע ואמר כי "מסירות נפשו של הרב ערנטרוי היא דוגמא לעוצמות האדירות של רבני אוקראינה".

גם פדרציית הקהילות היהודיות באוקראינה גינתה את התקיפות וציינה כי מדובר בעלייה מדאיגה בפגיעה במוסדות דת, "בשנה החולפת חלה עליה מדאיגה בפגיעה במבני דת יהודיים. אנו מגנים את התקיפות על אוכלוסיה אזרחית בכלל ועל מוסדות דת בפרט. הגיע הזמן להפסיק את הירי הרצחני לעבר אוקראינה. הפעם זה הסתיים בנס, ברוך ה'".