עימות חריף נרשם בגבעת שמואל בין ראש העיר יוסי ברודני לבין סיעת הציונות הדתית בעיר, סביב סוגיית מינוי רב העיר.

מה שהחל כוויכוח על פרוצדורה דתית-קהילתית, הפך בתוך פחות מ-24 שעות לעימות פוליטי חזיתי ואישי בין ראש העיר לבין הנהגת מפלגת הציונות הדתית.

הסערה החלה אמש (רביעי), כאשר שר האוצר בצלאל סמוטריץ' התייחס לנושא במהלך כנס "חיי עולם". בדבריו תקף השר את הסחבת בהליך בחירת הרב וקרא לראש העיר לפעול באופן מיידי למינוי נציגי העירייה לגוף הבוחר.

לדברי סמוטריץ', העיכוב מצד העירייה הוא המונע את השלמת ההליך הנדרש לקיום הבחירות.

הבוקר בחר ברודני להשיב אש ובמתקפה חסרת תקדים. "מי שתומך באי-גיוס לצה"ל, איבד את הזכות המוסרית לקבוע לציבור הדתי-לאומי מי יהיו רבניו", הטיח בשר האוצר.

ראש העיר המשיך ותקף: "מר סמוטריץ', מוטב שתתמקד בהורדת יוקר המחייה ובדאגה לביטחון המדינה, שתחת הממשלה בה אתה משרת, קרה האסון הגדול ביותר למדינת ישראל מאז הקמתה".

דבריו של ברודני עוררו זעם בקרב שותפיו בעירייה - נציגי סיעת הציונות הדתית בגבעת שמואל, שמיהרו להתייצב לצד השר ולהפנות אצבע מאשימה כלפי ראש העיר.

"ראש העיר יודע היטב שהתוכנית למינוי רב העיר מונחת על שולחנו וממתינה לחתימתו", מסרו בסיעה בתגובה למתקפה של ברודני על סמוטריץ'. עוד הוסיפו כי מדובר בעיכוב מיותר הפוגע בהתנהלות הקואליציה בעיר.

"זו לא העת לסגירת חשבונות פוליטיים, גבעת שמואל זקוקה לרב, העיכוב הזה רק מייצר סדקים מיותרים בקואליציה. דורשים לכנס את המועצה בדחיפות לקידום הנושא", חתמו בסיעה את ההודעה.