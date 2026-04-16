נערה בת 17 וגבר בן 25 נפצעו הערב (חמישי) באורח קשה באזור כרמיאל במהלך המטח האחרון לצפון. מדובר ברוכב אופנוע, שליח בחברת 'וולט' שלא הספיק להגיע למרחב מוגן.

צוותי הרפואה שהוזעקו למקום מצאו את הצעיר כשהוא סובל מפגיעות קשות חודרות מרסיסים, המרוכזות באזור הראש ובאחת מרגליו.

חצי שעה לאחר מכן נפצע גבר כבן 40 מנפילת טיל בנהריה. הוא פונה לבית החולים כשמצבו מוגדר בינוני.

הזירה בנהריה מד"א

סך הכול זוהו מעל 20 שיגורים לנהריה וכרמיאל במטח האחרון כאשר במקביל שוגרו מספר כלי טיס בלתי מאויישים שחלקם יורטו.

בכבאות והצלה דיווחו על שריפת רכבים כתוצאה מנפילות בנהריה. צוותי כיבוי וחילוץ מתחנת זבולון ונהריה פועלים במרחב.

חובש מד"א מאור ברקו, סיפר: "כשהגענו לזירה ראינו גבר כבן 25 שוכב על הרצפה כשהוא מעורפל הכרה וסובל מפציעות קשות בגופו לאחר שנפצע משברי יירוט. הענקנו לו טיפול רפואי מציל חיים ופינינו אותו לבית החולים כשמצבו קשה".

מוקדם יותר מחלקת המדינה האמריקנית פרסמה את הנוסח הרשמי של ההבנות שהושגו בתיווך ממשל טראמפ בין ממשלת ישראל לממשלת לבנון.

הפסקת המלחמה תיכנס לתוקפה הלילה בחצות שעון ישראל, לתקופה ראשונית של עשרה ימים. במהלך תקופה זו, הצדדים ינהלו משא ומתן ישיר בוושינגטון במטרה להגיע להסכם קבע. ניתן יהיה להאריך את התקופה בהסכמה הדדית אם ייראה התקדמות בשיחות.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר קובע כי ישראל ולבנון מכירות בכך שקבוצות חמושות שאינן מדינתיות, חיזבאללה, מערערות את הריבונות. הוסכם כי הכוחות היחידים המורשים לשאת נשק בלבנון יהיו כוחות הביטחון הרשמיים של המדינה - צבא לבנון, המשטרה והביטחון הכללי.

ההסכם קובע במפורש כי ישראל שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עצמית מפני התקפות מתוכננות או מתרחשות, וזאת ללא קשר להפסקת האש. ישראל התחייבה מנגד שלא לבצע פעולות התקפיות נגד מטרות מדינתיות לבנוניות בים, באוויר וביבשה.

בסעיף היסטורי, ישראל ולבנון מצהירות כי "שתי המדינות אינן נמצאות במלחמה" ומתחייבות לנהל מו"מ ישיר ובתום לב לפתרון כל הסוגיות שנותרו במחלוקת, כולל סימון הגבול הבינלאומי היבשתי.

ממשלת לבנון מתחייבת לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע מחיזבאללה ומארגונים חמושים אחרים לבצע כל פעולה עוינת נגד מטרות ישראליות. כל הצדדים מכירים בכך שלבנון היא האחראית הבלעדית לריבונותה, ואין לאף מדינה או קבוצה אחרת זכות לטעון לערבות לריבונות זו.

ההודעה האמריקנית מדגישה כי ארה"ב תעמוד בראש המאמץ הבינלאומי לתמוך בלבנון ולסייע בייצוב האזור.