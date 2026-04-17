הרב שוורץ והקהל באמירת תהילים צילום: ללא

בעקבות רצף אירועים קשים שפקדו את הקהילה בקריית ארבע-חברון בחודש האחרון, ובהמלצת הרב שמואל אליהו, התכנסו היום (חמישי) רבנים ועשרות תושבים לאמירת תהילים ועצרת תפילה ברחבת המועצה.

בראיון לערוץ 7, מתאר רב העיר, הרב אברהם יצחק שוורץ, את האווירה הקהילתית שהובילה להחלטה על קיום יום תפילה והתעוררות מיוחד.

הרב שוורץ פירט כי בחודש האחרון היה רצף של אירועים קשים בעיר האבות כאשר בין היתר אשה צעירה שנסעה בתוך הקריה התהפכה ונהרגה.

הרב שתיאר כיצד בעקבות האירועים הורגשה בקהילה תחושה כי "מוכרחים לחשבון נפש והתארגנות של תוספת תפילה וטוב קהילתי". על רקע זה, נקבע יום של אמירת תהילים ועצרת תפילה גדולה ברחבת המועצה.

ההחלטה על קיום יום התפילה התקבלה על פי המלצתו של הרב שמואל אליהו שהגיע בעצמו לאמעמד, יחד עם הרב חננאל אתרוג ורבים מרבני העיר ותושביה. "האירוע היה מוצלח, מרומם ומחזק. יהי רצון שנדע רק טוב", חתם הרב.