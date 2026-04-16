בדיוק בחצות הלילה נכנסה לתוקפה הרשמי הפסקת האש הזמנית בין מדינת ישראל למדינת לבנון.

התקופה הראשונית, שתימשך עשרה ימים, נועדה לאפשר לצדדים לנהל משא ומתן ישיר בוושינגטון בחסות אמריקנית, במטרה להפוך את השקט הזמני להסכם שלום וביטחון בר-קיימא.

דקות ספורות לפני כניסת השקט לתוקפו, שיגר ארגון הטרור חיזבאללה מטח כבד לעבר נהריה וכרמיאל, שהוביל לשמונה פצועים, בהם נערה ושליח 'וולט' במצב קשה.

צה"ל תקף ביממה האחרונה יותר מ-380 תשתיות של ארגון הטרור חיזבאללה במטרה לסייע לפעילות הכוחות הקרקעיים הפועלים בדרום לבנון.

בין התשתיות שהותקפו: מחבלים, מפקדות ומספר משגרים מהם שיגרו לעבר שטח הארץ והושמדו בסגירות מעגל מהירות.

אחד הסעיפים המשמעותיים ביותר בהסכם קובע כי ישראל ולבנון מכירות בכך שקבוצות חמושות שאינן מדינתיות, חיזבאללה, מערערות את הריבונות. הוסכם כי הכוחות היחידים המורשים לשאת נשק בלבנון יהיו כוחות הביטחון הרשמיים של המדינה - צבא לבנון, המשטרה והביטחון הכללי.

ההסכם קובע במפורש כי ישראל שומרת על זכותה לנקוט בכל האמצעים הדרושים להגנה עצמית מפני התקפות מתוכננות או מתרחשות, וזאת ללא קשר להפסקת האש. ישראל התחייבה מנגד שלא לבצע פעולות התקפיות נגד מטרות מדינתיות לבנוניות בים, באוויר וביבשה.

בסעיף היסטורי, ישראל ולבנון מצהירות כי "שתי המדינות אינן נמצאות במלחמה" ומתחייבות לנהל מו"מ ישיר ובתום לב לפתרון כל הסוגיות שנותרו במחלוקת, כולל סימון הגבול הבינלאומי היבשתי.

ממשלת לבנון מתחייבת לנקוט בצעדים משמעותיים כדי למנוע מחיזבאללה ומארגונים חמושים אחרים לבצע כל פעולה עוינת נגד מטרות ישראליות. כל הצדדים מכירים בכך שלבנון היא האחראית הבלעדית לריבונותה, ואין לאף מדינה או קבוצה אחרת זכות לטעון לערבות לריבונות זו.

ההודעה האמריקנית מדגישה כי ארה"ב תעמוד בראש המאמץ הבינלאומי לתמוך בלבנון ולסייע בייצוב האזור וכי ניתן יהיה להאריך את התקופה בהסכמה הדדית אם ייראה התקדמות בשיחות.