נשיא ארה"ב דונלד טראמפ מעביר היום (שישי) מסר תקיף גם לישראל ביחס להמשך הלחימה מול ארגון הטרור חיזבאללה.

ברשת TruthSocial כתב כי "ארה"ב תעבוד עם לבנון, בנפרד מאיראן, ותתמודד עם הסיטואציה של חיזבאללה באופן הולם. ישראל לא תפציץ יותר את לבנון. נאסר עליהם לעשות זאת על-ידי ארצות הברית של אמריקה. מספיק זה מספיק!".

באותו פוסט טראמפ טען כי ארה"ב תקבל מידי איראן את כל האורניום המועשר ש"הפך ל'אבק' על-ידי מפציצי ה-B2 הנהדרים שלנו. הם לא יקבלו על כך כסף בכל צורך או דרך".

לפניו התייחס ראש הממשלה בנימין נתניהו לעצירת המלחמה בחיזבאללה וציין כי ההחלטה התקבלה לאחר שלדבריו הושגו הישגים משמעותיים בזירה הצפונית. בדבריו התייחס נתניהו לשני איומים מרכזיים מלבנון, ואמר כי "האיום הקרוב - חדירת אלפי מחבלים לשטחנו וירי נ"ט ליישובינו, והאיום הרחוק - ירי של 150,000 טילים ורקטות שנועדו להחריב את ערי ישראל". לדבריו, "את שני האיומים האלה הסרנו".

עוד ציין כי ישראל יצרה "לראשונה רצועת ביטחון עמוקה לאורך כל גבול הצפון", והוסיף כי צה"ל פועל בקו שהוגדר כדי למנוע חדירה וירי נ"ט. לדבריו, הרצועה נועדה להסיר לחלוטין את האיום הקרוב על היישובים.

בהמשך טען נתניהו כי הושמדו 90% ממאגרי הטילים והרקטות של חיזבאללה, וכי "חיזבאללה של היום הוא צל של עצמו לעומת ימי הרהב של נסראללה". עם זאת, הדגיש כי "עדיין לא סיימנו את המלאכה" וכי קיימות תוכניות נוספות מול האיומים שנותרו.

לדבריו, יעד נוסף הוא פירוק חיזבאללה, אך הבהיר כי מדובר בתהליך ממושך שדורש סבלנות ומאמץ מדיני. הוא הוסיף כי מתקיימים מגעים ישירים בין נציגי ישראל ללבנון, וציין כי "בפעם הראשונה מזה 43 שנים, נציגי מדינת ישראל מדברים ישירות עם נציגי מדינת לבנון".

נתניהו סיכם כי "ידנו האחת אוחזת בנשק, ידנו השנייה מושטת לשלום", והדגיש כי ישראל תפעל להחזיר את הביטחון לתושבי הצפון.