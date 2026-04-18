תחת מעטה חשאיות ובמבצע מורכב שאושר על ידי הרמטכ"ל, רב-אלוף אייל זמיר, פתחו כוחות מיוחדים של צה"ל ביום חמישי בערב במבצע "עיט".

במסגרת המבצע, נחתו הכוחות בלב רכס הכריסטופני שבדרום לבנון וביססו את פעילותם במרחב האסטרטגי, שעות ספורות לפני כניסת הפסקת האש לתוקף.

הצורך המבצעי שעומד מאחורי המהלך הוא השליטה המוחלטת שמעניק הרכס על אזור אל-בקעא ועל כביש ביירות-דמשק - עורק החיים המרכזי להברחות נשק מסוריה לחיזבאללה.

רכס הכריסטופני ממוקם כ-12 ק"מ מצפון לחרמון הישראלי, למרגלות החרמון הסורי הנמצא כיום בשליטת צה"ל. בעבר שימש האזור כחלק מ"נתיב ערפאת", דרכו הועברו אמצעי לחימה מסוריה לאש"ף.

הפרשן הצבאי רון בן ישי, ynet, מסביר כי השליטה ברכס מאפשרת לצה"ל תצפית ואש על טווחים רחוקים בעומק לבנון.

מבחינה היסטורית, האזור זכור בשל שני אירועים מרכזיים: במלחמת לבנון הראשונה, שם נלחמו כוחות צה"ל מול קומנדו סורי בניסיון לחסום את כביש דמשק-ביירות ופשיטה של חטיבת גבעתי שבה נהרגו שלושה לוחמים במארב חיזבאללה.

לדברי בן ישי, האחיזה בכריסטופני חיונית כדי לנטרל את היכולות שנותרו לחיזבאללה בבקעת הלבנון - בעיקר עתודות כוח אדם וטילים כבדים. האחיזה במקום מאפשרת לצה"ל לאתר שיגורים בזמן אמת ולמנוע תנועת מחבלים דרומה לכיוון הגבול.

בפיקוד הצפון ובחיל האוויר, שפיקדו על המבצע בתיאום צמוד, מדגישים כי למרות הפסקת האש, צה"ל לא יאפשר חזרה למציאות הקודמת, "צה"ל ערוך בכוננות מיידית וימשיך להסיר איומים בכל המרחב שבין הגבול לקו שהוגדר במסגרת הבנות הפסקת האש".