בירושלים נפתחו הערב (שני) אירועי יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה בטקס ממלכתי בהשתתפות ראש הממשלה בנימין נתניהו, יו"ר הכנסת אמיר אוחנה, נשיא בית המשפט העליון יצחק עמית ומשפחות השכול.

ראש העיר, משה ליאון, נשא דברים וביטא את הכאב העמוק של הבירה שאיבדה רבים מבניה במלחמה המתמשכת.

ליאון פתח את דבריו בהכרה במציאות המורכבת: "בכל שנה, שָבָה מציאות-חיינו וטופחת על פנינו, מזכירה לנו, בכל פעם מחדש, איזה מחיר כבד גובֶה המאבק על תקומתנו, על ביטחוננו ועל עתידנו כאן".

הוא ציין כי רק לפני שנה, בטקס הקודם, שניים מגיבורי העיר עוד היו בין החיים: "לפני שנה בדיוק, כאשר קיימנו כאן את המעמד המרגש הזה, הם היו עוד איתנו: נָוֶוה וְ-יוסף, שניים מטובי בניה של העיר ירושלים".

ראש העיר גולל את סיפור חייהם של השניים, שנפלו בקרבות ברצועת עזה בקיץ האחרון. על סמ"ר נווה לשם, לוחם גולני, אמר: "נווה היה נער ש-קיסמו ויופיו החיצוני שיקפו היטב גם את יופי אישיותו... מעולם לא נשמע מתלונן".

על סמל יוסף יהודה חִירָאק, לוחם הנדסה קרבית שגדל בעיר דוד, סיפר ליאון בכאב: "יוסף הקים בית בישראל יחד עם אמונה אהובתו. שלושה שבועות לאחר יום הזיכרון אשתקד נפל יוסף בקרב. בנו בכורו, שנולד מספר חודשים לאחר מכן, לא זכה להכיר את אביו". נווה נפל כחודש לאחר מכן. "שני צעירים בשיא חייהם... שביניהם חיברה מחויבות אחת משותפת: לתרום את חלקם להגנתה של המדינה".

ליאון התייחס ל-109 השמות החדשים שנחקקו על האנדרטה הירושלמית מתחילת המלחמה, ודיבר על קדושת המקום: "הר הרצל איננו רק בית קברות לאומי... הוא משכן של קִבְרוֹת צדיקים. הר הרצל הוא בית מדרש. האבנים מדברות בו. כל שורה מלמדת אותנו שיעור שאין עמוק ממנו. כי בחלקות האלה קבורים דתיים וחילונים, בוגרי ישיבות ואוניברסיטאות, צָבָּרִים ועולים חדשים. כּולם ידעו שאין לנו ארץ אחרת".

הוא הוסיף כי "אין לו לעָם חירות בלי נכונות להגן עליה. אין עצמאות בלי מחיר. כך היה מאז ראשית הציונות... וכך גם היום, במערכה על תקומת ישראל".

בפנייה ישירה למשפחות השכולות, אמר ראש העיר: "האמת היא שאין לנו הזכות ליהנות מפירותיה של מדינת ישראל בלי לזכור את המחיר הכבד שאתן, משפחות יקרות, שילמתן בעבור תקומת הארץ".

ליאון סיים בקריאה לאחדות חברתית כצוואה של הנופלים: "בערב זה עלינו לצאת בקריאה משותפת לפעול לשמור על השלום בתוכנו ועל הכבוד בינינו. חברה שיש לה את העוצמה לא רק להתאחד אל מול אויב משותף, אלא להתאחד בתוכה פנימה. היום אנחנו מחדשים את השבועה: לשמור על ה-יחד, על הברית ביננו, ברית שגדולה מכל מחלוקת. יהי זכרם של הנופלות והנופלים נצור בליבנו לעד".