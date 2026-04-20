דגלי הלאום ברחבת הכנסת הורדו הערב (שני) לחצי התורן במעמד יושב ראש הכנסת אמיר אוחנה, קצין הכנסת ניצב יובל חן, ולוחמי משמר הכנסת.

מיד לאחר מכן, הדליק יו"ר הכנסת את נר היזכור יחד עם שתי משפחות שכולות - בני משפחת מכטייב ועם אביו של סמל ראשון עמית פרידמן ז"ל.

אסף פרידמן, מנהל ועדת החוץ והביטחון של הכנסת ואביו של סמ"ר עמית פרידמן ז"ל, שיתף בסיפורו של בנו: "עמית הוא הבן האמצעי שלנו. היה לוחם בגדוד 932 של חטיבת הנח"ל. הוא סיים קורס מ"כים 5 שבועות לפני שנפל".

עמית נפל בקרב בתל סולטן שברפיח בדיוק ביום שבו חולצו חטופים מהרצועה, "במרדף אחרי החוליה עמית נפגע ולא שרד. היה ילד מהמם".

לצד משפחת פרידמן, השתתפו בטקס בני משפחתו של רב שוטר אורי מכטייב ז"ל, שנפל לפני חודשיים בלבד. אביו, רונן מכטייב, סגן נציב כבאות והצלה, סיפר על בנו הצעיר: "אורי הוא בן הזקונים שלנו. הוא נהרג 3 שבועות לפני יום ההולדת ה-19 שלו".

רונן תיאר את הערכים שהובילו את בנו לשירות: "המטרה שלו היתה לשרת את המדינה. הערכים שהנחו אותו היו חברות ורעות. כששאלתי אותו האם קשה לו, נהג לענות: 'קשה לי, אבל שום דבר לא שובר אותי'".