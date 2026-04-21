במהלך צפירת הזיכרון בת שתי הדקות שנשמעה הבוקר (שלישי) ברחבי הארץ, נרשם רגע יוצא דופן בבית הקברות הצבאי בהר הרצל בירושלים.

מרים דיקשטיין, קצינה בחיל האוויר, התייצבה לצד חלקת הקבר של בעלה, סגן עברי דיקשטיין הי"ד. בזמן השמעת הצפירה, כשהיא לבושה במדי החיל, הצדיעה מרים לבעלה הי"ד.

סגן עברי דיקשטיין נפל בנובמבר 2024 במהלך פעילות מבצעית וקרבות מול חיזבאללה בדרום לבנון.

דיקשטיין גדל ביישוב עלי והתגורר באלעזר. הוא התחתן שנה ושלשה חודשים לפני שנפל והותיר אחריו את אשתו מרים, הורים וחמישה אחים. אביו אילן הוא אל"מ במיל', מפקד חטיבת עציוני ומפקד סיירת גולני לשעבר. במבצע "חומת מגן" נפצע באורח קשה.

מרים אמרה בהלוויה: "עבריקי שלי, אהבת חיי, כל העולם שלי, גיבור שלי, גיבור ישראל. כמה שבחייך הערצתי אותך, כך גם עכשיו. כמה אור הבאת איתך, ערכים ואהבת המולדת. זכיתי להיות אשתך בשנה וחצי האחרונות, להיות לצידך וללכת ביחד את הדרך. אמנם הדרך נקטעה באמצע, אבל אתה תמיד איתי. כמה חלמנו להקים משפחה, לחיות יחד ולהגשים את החלומות שלנו, רצית להיות אבא, מ"פ, כמה חלומות שכבר לא יתגשמו".

מרים חזרה מהלווייתו וקיבלה משלוח של פרחים ושוקולד שהזמין לה עברי לפני שנהפל בקרב.