לרגל יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, הזמר נאור כהן מלהקת "שירת הלב" השיק סינגל חדש בשם "לא לבד", בשיתוף משפחות שכולות.

לדברי כהן, מדובר ביצירה שנולדה מתוך רצון להנציח את גבורת הלוחמים ואת מסירות הנפש שלהם. השיר נכתב והולחן במיוחד ליום הזיכרון.

השיר נפתח בתיאור אנושי וחשוף של חייל היוצא לקרב, מנסה להרגיע את אימו במילים "מחר זה יחלוף... אני בטוח אחזור", בעוד היא חוששת מהנורא מכל.

"שיר שכתבתי והלחנתי ליום הזיכרון, שיר שנוגע בכאב מתוך אמונה ותקווה למען גבורת הלוחמים שמסרו נפשם על קידוש ה'!", מספר כהן.

השיר מסתיים במסר של אחדות לאומית: "עוד ישכון בתוכנו כל הטוב לפנינו, עם אחד - לא לבד".