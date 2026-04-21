סרט מיוחד של כאן 11 מלווה את ראשי ישיבות ההסדר, הרב יעקב מדן והרב תמיר גרנות, ואת השבר האישי - נפילת בנו של הרב גרנות ופציעתו הקשה של בנו של הרב מדן.

במאי הסרט נועם דמנסקי סיפר "כבמאי אני מחפש את האדם מאחורי הסיסמאות והכותרות. זכיתי ללוות שתי דמויות מדהימות שבאומץ ובכנות חשפו מחשבות, רגשות, משברים וכאבים, מאפשרות לצופה לצאת מהסטיגמה של רב וישיבה ולראות את האדם. ביימתי את הסרט לא כדי לצאת עם אמירות, אלא כדי לספר סיפור שיש בו הרבה שאלות".

"אני מקווה שההזדמנות שלי להביא את הסרט בפריים-טיים ציבורי, תעשה חיבורים וקשרים בין עולמות ואנשים שונים, באמירה שבתוך כל מה שאנחנו שונים, כאדם לאדם אני מזדהה, מבין ואולי גם אוהב, גם את מי ששונה. בטח כשמדובר בציבור הציונות הדתית, ששילם במלחמה הזו מחיר יקר ואיבד רבים כל כך מטובי בניו".