ראש הממשלה בנימין נתניהו נשא דברים בטקס יום הזיכרון הממלכתי לחללי מערכות ישראל תשפ"ו בהר הרצל, ופנה בראשית נאומו אל ראשי המדינה, נציגי מערכת הביטחון ואזרחי ישראל, ובראשם משפחות השכול.

הוא תיאר את המקום כהר שבו "טמונים דורות של גיבורים וגיבורות", והדגיש כי "הפצע עמוק מן הזמן", כאשר הכאב אינו חולף גם בחלוף השנים.

נתניהו שיתף בכאבו האישי על נפילת אחיו יוני לפני חמישים שנה, וסיפר על הרגע שבו קיבל את הבשורה בעת שהיה בארצות הברית. הוא תיאר את הקושי בהעברת הבשורה להוריו וציין כי מאז אין יום שאינו חושב עליו, תוך שהוא מצטט, "צר לי עליך אחי יהונתן, נעמת לי מאוד".

בהמשך חיבר בין כאב המשפחות לבין תחושת הגבורה, ואמר כי לצד האובדן מדובר ב"משפחת הגבורה". לדבריו, בני המשפחות מדגישים כי הזיכרון אינו רק על מות יקיריהם אלא על חייהם ועל הערכים שלמענם פעלו.

בהתייחסות למערכה הביטחונית, אמר נתניהו כי במלחמת התקומה המהות היא הגנה על הקיום הלאומי והבטחת עתיד המדינה. הוא הזהיר מפני האיום האיראני וטען כי ללא פעולה נחושה, אתרים באיראן היו עלולים להצטרף לשמות מחנות ההשמדה, אך הדגיש כי "זה לא קרה" בעקבות פעולות שננקטו יחד עם ארצות הברית.

"משטר האייתוללות באיראן תכנן שואה נוספת. הוא זמם להשמיד אותנו בפצצות גרעין ואלפי טילים בליסטיים. אם לא היינו פועלים בנחישות - השמות של אתרי המוות, נתנז, פורדו, אספהאן, היו עלולים להצטרף לשמות של מחנות המוות בשואה - אושוויץ, מיידנק, טרבלינקה. זה לא קרה, הרחקנו מעלינו איום קיומי", אמר נתניהו.

בדבריו הזכיר לוחמים שנפלו ממגזרים שונים, בהם משה יצחק הכהן כץ, טובאל ליפשיץ ומאהר ח'טאר, וציין את השותפות בין יהודים, דרוזים ובני עדות נוספות. הוא הדגיש כי מדובר בשליחות משותפת של כלל חלקי החברה הישראלית.

נתניהו התייחס גם לאירועי 7 באוקטובר וציין כי "מתהום ה-7 באוקטובר פרצנו למרחב", תוך שהוא משבח את הדור הצעיר שלדבריו התגלה במלוא תפארתו. הוא סיפר על מפגש עם אלמנות ויתומי צה"ל, שבו נשמעו סיפורי כאב לצד ביטויי גאווה בלוחמים.

בהמשך הזכיר את סיפורו של רס"ן דוד מאיר ואת דברי רעייתו ענת, שאמרה, "לא לשווא אחי חצבת", והדגיש כי גם מתוך אובדן נבנית משמעות לאומית. הוא הוסיף התייחסות לפצועים, בהם ארי שפיץ, וציין את נחישותם ואת מחויבות המדינה לשיקומם.

את דבריו חתם בהתייחסות למהות העם, "מן התהום, במעלה הדרך, עד לפסגה", ובאמירה כי זכר חללי מערכות ישראל יהיה "ברוך ונצור בליבנו לעד".