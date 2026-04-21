ראש הממשלה בנימין נתניהו הניח הבוקר (שלישי) את התפילין של לוחם גולני, סמ"ר שון כרמלי ז"ל, שנפל במבצע "צוק איתן".

"ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, כמו בשנים קודמות, אני מניח תפילין לזכרו של אחד מגיבורינו שנפלו למען תקומתנו וחירותנו. גם השנה נפגשתי עם שליח הרבי, הרב אור זיו, שהביא עימו את התפילין. בכל פעם של לוחם אחר, של בן אהוב, של גיבור ישראל. בכל שנה, סיפור אחר. לב אחר. עולם ומלואו. השנה זכיתי להניח את התפילין של גיבורינו שון כרמלי ז"ל", כתב נתניהו בחשבונו ברשת X.

הוא סיפר "שון, לוחם בודד שהגיע מארצות הברית כדי להגן על מדינת ישראל, בחר לקשור את גורלו בגורל עמנו. מתוך אמונה עמוקה, מתוך שליחות. הוא נפל בקרב בעזה - אך רוחו ממשיכה לחיות בנו, בלב האומה. כשאני מניח את התפילין שלו, אני חש את הקשר העמוק בין הדורות. בין מסורת של אלפי שנים לבין הגבורה של ימינו. בין תפילה חרישית לבין מעשה של מסירות נפש שאין למעלה ממנו".

"ברגע הזה, עם הרצועות הנכרכות על היד והלב, אני נושא תפילה שקטה לזכרו, לזכר כל חללינו, ולמען עתיד עמנו בארץ הזו. 'וְרָאוּ כָּל־עַמֵּי הָאָרֶץ כִּי שֵׁם השם נִקְרָא עָלֶיךָ וְיָרְאוּ מִמֶּךָּ'", סיכם נתניהו.

מוקדם יותר פרסם ראש הממשלה במסר למשפחות השכולות ביום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

"אחיי ואחיותיי למשפחת השכול והגבורה. יום הזיכרון אין פירושו שכל יום אחר בשנה הוא יום של שכחה. הרי אין יום בלי דמעות, אין יום בלי תחושת צער, אין יום בלי געגוע שצורב בלב. אנחנו זוכרים כל נופל וחלל שחייהם נגדעו, אבל ביום הזיכרון אנחנו פוגשים אותם בראייה רחבה, במבט לאומי. הזיכרון הכללי נוגע ביסודות הקיום שלנו, כמדינה שנאבקת ללא הרף על ביטחונה".

לדבריו "ביום הזיכרון אנחנו זוכרים את הגבורה, את ההקרבה, את אהבת המולדת, את ההתייצבות לכל משימה את המסירות ללא תנאי, את החיבור העמוק בינינו שחזק מכל מחלוקת חולפת. אלו הן אבני הדרך, אלו הן אבני הבניין של עוצמת ישראל - עוצמה שהדהימה את העולם כולו במלחמת התקומה".

נתניהו הזכיר כי "חיילינו ומפקדינו קמו כלביא, שאגו כארי. המערכה טרם הסתיימה, אבל כבר עכשיו הרחקנו מעלינו איום קיומי. החזרנו את כל חטופינו, הכינו קשות את אויבינו, הפכנו את ישראל למדינה חזקה מאי פעם".

"משפחות יקרות, הזיכרון מורכב מסיפורים, משירים, מסרטונים, מסטיקרים עם משפטי חיזוק של הנופלים עצמם, וכמובן מספרי הנצחה שמספרם הולך וגדל. ספר חדש מוקדש לגיבור ישראל, קצין הימ"מ רב-פקד ארנון זמורה ז"ל, שנפל ב"מבצע ארנון" לשחרור ארבעה מחטופינו. הספר מתאר בין היתר את התרשמותו מהסרט "טרויה" על מלחמת טרויה ביוון העתיקה. כותרות הפתיחה של הסרט נחקקו בליבו של ארנון.

ואלה המשפטים בסרט שנחקקו כל כך עמוק בליבו של ארנון הגיבור: 'האם המעשים שלנו יהדהדו אל מעבר לשנות דור? האם ישמעו זרים את שמותינו שנים רבות אחרי מותנו ויתהו מי היינו? כמה בערה אהבתנו, ועד כמה לחמנו בגבורה?'. התשובות לשאלות הללו ברורות גם לגבי חללי מערכות ישראל. נזכור - ולא נשכח. נזכור ונמשיך לפעול בשמם ולמענם להבטחת נצח ישראל. יהי זכרם של נופלי מערכות ישראל ושל חללי פעולות האיבה - יהי זכרם ברוך לעד", סיכם.