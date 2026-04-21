למרות ניסיונות צה"ל להגדיר את האזעקות שנשמעו הערב (שלישי) ביישובי קו העימות כ"זיהוי שווא", דיווחים מהשטח מצביעים על פעילות התקפית משמעותית של חיזבאללה נגד כוחותינו ותושבי הצפון.

האירוע הראשון שהתרחש הערב כלל שיגור כלי טיס בלתי מאויש מלבנון לעבר שטח מדינת ישראל. לעבר הכלי שוגר מיירט של מערכת "כיפת ברזל".

במקביל, חיזבאללה שיגר רקטות לעבר כוח צה"ל הפועל בתוך שטח לבנון. מדובר בשיגור מכוון לעבר הלוחמים הנמצאים במשימה מבצעית מעבר לגבול.

מאוחר יותר הגיב צה"ל ומסר: ארגון הטרור חיזבאללה שיגר לפני זמן קצר מספר רקטות לעבר כוחות צה"ל הפועלים דרומית לקו ההגנה הקדמי, במרחב רב אל תלתין שבדרום לבנון. תוך דקות ספורות, צה"ל סגר מעגל ותקף את המשגר ממנו נורו הרקטות".

דובר צה"ל הסביר את הטעות: "בניגוד לדיווח על זיהוי שווא, מבדיקה נוספת עולה כי ההתרעות שהופעלו בכפר יובל ומעיין ברוך, הופעלו ככל הנראה בעקבות יירוט כלי טיס בלתי מאויש ששוגר מלבנון בטרם חצה לשטח הארץ. מדובר בהפרות בוטות של הסכם הפסקת האש".

התקריות הערב מגיעות לאחר אירוע חמור נוסף שהתרחש ביום ראשון האחרון כאשר מטען חבלה הופעל נגד שיירה משוריינת של צה"ל שנעה בדרום לבנון, בין א-טייבה לדיר סריאן.

צה"ל לא דיווח על האירוע בזמן אמת, והמידע הגיע לידיעת הציבור רק לאחר שחיזבאללה פרסם הודעה רשמית שבה התגאה בהפעלת המטען תוך כדי הפסקת האש.

הכתב הצבאי דורון קדוש מתח ביקורת קשה על התנהלות מערכת הביטחון והדרג המדיני לנוכח האירועים האחרונים: "צה"ל לא פרסם שום הודעה רשמית יזומה על אותו מטען חבלה, ויותר חמור מההסתרה של דובר צה"ל של התקרית - ישראל לא הגיבה עד כה לאירוע. צה"ל העדיף לנקוט, ולא בפעם הראשונה, בשיטת 'נתעלם וזה ייעלם'".

לדברי קדוש, חוסר התגובה על המטען ביום ראשון הוא שהוביל לירי הרקטי ולתקיפות הערב: "מי שלא הגיב במשך יותר משתי יממות על מטען של חיזבאללה על כוחותינו בדרום לבנון - חטף כעת ירי רקטי לעבר כוחותינו. זו לא ההפרה הראשונה של חיזבאללה את הפסקת האש. ובינתיים הדרג המדיני בישראל לא מגיב, וצה"ל - נמנע מלדווח לציבור על התקריות, ואף טוען שמדובר ב'זיהוי שווא'. מטריד".