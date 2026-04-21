רוני אינסאז השיא משואה מתוך השידור

בשיאו של טקס המשואות ה-78 בהר הרצל, עלה לבמה רוני אינסאז, אדם שסיפור חייו מהווה עדות חיה לאומץ לב ולתושייה יהודית בלב ארץ אויב.

אינסאז גדל באיראן בצל המהפכה האסלאמית. כדי לזכות בדרכון ולעלות לישראל, נאלץ להתגייס לצבא האיראני ולהסתיר את יהדותו באדיקות. בכישרון רב הוא התברג בתפקידי ליבה במערכת המשפט האיראנית, עד שהגיע למשרה הרמה של עוזר בכיר לסגן נשיא בית המשפט העליון באיראן.

מעמד זה אפשר לו לפעול בחשאי למען אחיו: בסיכון אישי עצום, הוביל אינסאז לגניזה של תיקים רבים שהמשטר ביקש להעמיד לדין נגד יהודים, ובכך הציל את חייהם של עשרות אנשים מגורל אכזר.

בשנת 1997 הצליח אינסאז לברוח מאיראן ולהגשים את חלומו לעלות לישראל. יחד עם אחיו הקים אימפריה עסקית שבה בחר להעסיק עובדים שחילץ בעצמו מהמשטר האיראני לאורך השנים. המנחים רותם כהן ומלי לוי הגדירו את סיפורו ככזה ש"לא דומה לשום דבר ששמעתם".

בנאומו המרגש, בחר אינסאז להפריד בין המשטר האכזרי לבין העם האיראני: "לכבוד העם האיראני האמיץ, הגדול ושוחר השלום, שרובו המוחלט אוהב את העם היהודי וחולם על חופש. למען האמונה שנזכה לראות בקריסת החומות ובנפילת המשטר האפל".

לקראת סיום דבריו, פנה אינסאז בשפה הפרסית וחתם את דבריו בתפילה לזכות לבקר שוב בנופי מולדת ילדותו ביום שבו תהיה חופשייה.