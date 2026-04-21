טליק גואילי, אמו של לוחם היס"מ רן גואילי ז"ל, ותת-אלוף (במיל') גל הירש, מתאם השבויים והנעדרים, השיאו הערב (שלישי) את המשואה המסמלת את סיום המאבק להשבת כל החטופים מרצועת עזה.

ב-7 באוקטובר, למרות שהיה פצוע, דהר רן לקו האש בעוטף, הציל עשרות שורדים מהטבח בנובה וחיסל עשרות מחבלים בקרב על עלומים עד שאזלה תחמושתו.

רן נפל בקרב וגופתו נחטפה. בינואר 2026, שמונה מאות ארבעים ושלושה ימים אחרי שנחטף, הודיע צה"ל על השבת גופתו לקבורה בישראל. רן היה החטוף האחרון ששב.

טליק גואילי עלתה לבמה כשהיא נושאת את זכרו של בנה. בנאום הודתה לממשלת ישראל ולראש הממשלה בנימין נתניהו על המחויבות להשבת כל החטופים: "לכבוד ממשלת ישראל - בהובלתו של בנימין נתניהו שלא ויתרה עד החטוף האחרון. הבטחתם וקיימתם! רני, אין גאה ממני להיות אמא שלך. הגאווה חזקה מן העצב".

טליק פנתה גם לאויבי ישראל במסר חד משמעי: "דעו לכם, אנחנו כאן מאז ונישאר כאן לתמיד", וקראה לאחדות בין ימין ושמאל, דתיים וחילוניים.

לצדה השיא משואה הירש, הלוחם שנפצע קשה וחזר לפקד, וב-8 באוקטובר023 קיבל על עצמו את המשימה המורכבת של תיאום השבויים והנעדרים.

הירש, שפעל מסביב לשעון מול מדינות אויב ובעלות ברית, הצדיע למערך השבויים והנעדרים בצה"ל, בשב"כ ובמוסד, וכן לממשל האמריקאי בראשות הנשיא טראמפ.

בדבריו הדגיש הירש את הערך הישראלי המקודש: "אנחנו ישראלים ונהפוך ת'עולם כדי שאיש מאחינו לא יישאר מאחור. אני משיא משואה זו לכבוד החטופות והחטופים שנאבקו בגבורה, אלה שזכינו להציל ואלה שכשלנו להשיבם בחיים".