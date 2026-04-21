עם המעבר החד מיום הזיכרון לחגיגות העצמאות ה-78, הוארו הערב (שלישי) סמליה המרכזיים של ירושלים במיצגי אור.

חומות העיר העתיקה הפכו למסך ענק, עליו הוקרנו דגל ישראל, דגל העיר ירושלים ומיצגי זיקוקים דינמיים, לצד הכיתוב החגיגי: "78 שנים למדינת ישראל".

במקביל, גשר המיתרים - שער הכניסה לעיר - הואר אף הוא בתאורה חגיגית, ואליו הצטרפו שורה ארוכה של מבנים וגשרים ברחבי הבירה: גשר גיא בן הינום החדש. הגשר המחבר בין בית המשפט העליון לסינמה סיטי. מלון ציון ומתחם התחנה בכיכר דוד רמז.

ראש העיר, משה ליאון, בירך את התושבים עם פתיחת החגיגות והדגיש את החיבור שבין הזיכרון לתקומה: "עם סיומו של יום הזיכרון וכניסתו של יום העצמאות ה-78 למדינת ישראל, אנו עוברים יחד מרגעי כאב וזיכרון אל רגעי שמחה וגאווה לאומית. אנו זוכרים ומוקירים את הנופלים והנופלות שבזכותם זכינו לחירות ולעצמאות, ומכוחם אנו ממשיכים לבנות, ליצור ולשמוח. ירושלים מתמלאת הערב באור, בחגיגות ובתקווה - עיר שמחברת בין עבר מפואר, הווה חי ותוסס ועתיד של אמונה וצמיחה. מתוך הזיכרון אנו שואבים כוח, ומתוך האחדות - שמחה גדולה על הזכות להיות עם חופשי בארצנו".