אורה חתן ממושב שתולה השיאה הערב (שלישי) את המשואה החמישית בטקס יום העצמאות ה-78 בהר הרצל, כשהיא מייצגת את תושבי קו העימות בצפון ואת עמידתם מול אתגרי המלחמה.

חתן, בת למשפחה שעלתה מכורדיסטן, המשיכה את דרכה של אמה שהקימה עמה מסעדה כורדית בגליל. במהלך השנים הפכה המסעדה למוקד מרכזי, וגם לאחר שנפגעה במהלך המלחמה המשיכה לבשל עבור מאות לוחמים מדי יום.

יצויין כי על תרומתה לפיתוח הגליל נבחרה האם שרה להדליק משואה ביום העצמאות החמישים וּשמונה.

בנאומה בטקס אמרה, "אני משיאה משואה זו לכבוד כל תושבי קו העימות בצפון, אנשי עמל אמיצי לב הנאחזים בקרקע באומרם השכם והערב: אסור לנו לעולם לאבד את הצפון". היא הוסיפה הצדעה ללוחמי צה"ל ואמרה, "לכבוד החיילות והחיילים האהובים ששומרים עלינו".

חתן פנתה גם למשפחות הלוחמים והדגישה, "חיבוק חם לכל האימהות והרעיות - אני מצדיעה לכן". בדבריה שילבה גם התייחסות לקהילה הכורדית בישראל ולתרומתה למדינה לאורך השנים.

בהמשך התייחסה לדור העתיד ואמרה, "לכבוד הילדות והילדים שלנו, דור המחר... הגליל יחזור לפרוח. אני מבטיחה לכם!". היא הדגישה את המחויבות להבטיח חיים בטוחים לדור הצעיר, ללא פחד.

את נאומה חתמה בהוקרה לאמה ובקשר האישי לאדמת הגליל, כשאמרה, "זו האדמה שלי! אני לעד שתולה בשתולה!", וסיימה בקריאה: "ולתפארת מדינת ישראל!".