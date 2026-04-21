נאומו של הרב הראשי קלמן בר ללא קרדיט

הרב הראשי לישראל, הרב קלמן מאיר בר, נשא דברים בשיחה חגיגית לציון יום העצמאות בבית הכנסת הגדול בנתניה, והתייחס למהלכי הלחימה האחרונים ולמה שהגדיר כניסים המתרחשים בתקופה זו.

בפתח דבריו סיפר הרב על שיחה שקיים בהר הרצל עם ראש השב"כ דוד זיני, ואמר, "היום, בהר הרצל, ניגש אליי ראש השב"כ ושואל אותי: מדוע הרבנות הראשית לא מקיימת יום הודיה על מה שקרה במבצע 'שאגת הארי'".

לדבריו, השיב כי "הסיפור עוד לא נגמר", אך ציין כי בשיחה נחשף להיקף האירועים והוסיף כי נאמר לו על אלפי טילים ששוגרו, "הציבור כלל לא יודע, וגם לא יודע היכן הם פגעו".

הרב תיאר ביקור שערך בערב חג הפסח במחנה מטכ"ל, שם נפגש עם מפקד בדרגת אלוף משנה. לדבריו, המפקד סיפר לו על פעילות רחבה של אלפי חיילים ואמר, "אם היית רואה את המסכים... אני אומר לך, כאדם בלי כיפה, זה פשוט ניסים מה שקורה כאן".

בהמשך דבריו התייחס הרב גם לשיחות עם טייסים בחיל האוויר, ואמר כי הם הציגו בפניו הערכות סיכון גבוהות במיוחד במהלך המבצע. לדבריו, נאמר לו כי "לפי הסטטיסטיקה שלנו, לפחות כל מטוס שביעי לא אמור לחזור", אך בפועל, "כולם חזרו בשלום".

הרב תהה בדבריו על משמעות הנתונים ואמר, "האם אלה אינם ניסים גלויים, מה שאנחנו רואים ומה שראינו?", והוסיף כי יש להתבונן במציאות דרך עדשה רוחנית. לדבריו, "כל מה שמתרחש כאן, בארץ ישראל, הכל נע בין ניסים גלויים לניסים נסתרים".

עוד ציין הרב את הישגיה של מדינת ישראל בתחומי הרפואה והטכנולוגיה, וסיפר על פגישה עם גורם בכיר בתחום מערכות ההגנה שאמר לו כי גם הוא מתבונן בהישגים בהשתאות. הרב הדגיש כי לצד היכולות המקצועיות, יש מקום להכיר גם במשמעות הרחבה של האירועים.

את דבריו חתם בקריאה להתבוננות והכרה במציאות הרוחנית של התקופה, תוך הדגשת הצורך לראות את החסדים והאירועים המתרחשים מעבר להיבט המבצעי בלבד.