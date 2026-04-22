במהלך טקס יום העצמאות המסורתי ביישוב ברוכין, השיא שר האוצר ויו"ר מפלגת הציונות הדתית, בצלאל סמוטריץ', את משואת ההתיישבות, לצידו של ראש מועצת שומרון יוסי דגן, שזכה להוקרה מיוחדת מהיישוב.

סמוטריץ' שיתף בהתרגשות על המהלכים שקידם ביהודה ושומרון ואמר כי "היום, כאן בשומרון, נבואות הנחמה הן כבר לא חלום אלא הנוף מהחלון. מתחילת הקדנציה, אנחנו מובילים מהפכה של ממש ביהודה ושומרון".

השר הדגיש את היקף הפעילות להסדרת ההתיישבות וציין: "הסדרנו את כל ההתיישבות הצעירה והכרזנו על לא פחות מ-103 יישובים חדשים ביהודה ושומרון! ביניהם תיקון היסטורי ומרגש של עוול הגירוש בצפון השומרון. חזרנו לחומש, לשא-נור, לגנים וכדים! חזרנו הביתה והפעם לתמיד".

בהמשך דבריו הצהיר סמוטריץ' כי "כמו שחזרנו לצפון השומרון, אנחנו נחזור גם לגוש קטיף".

דגן התייחס גם הוא למהלכים והצהיר: "נקים עוד יישובים רבים בצפון השומרון, כך שיהיו יותר מפי שניים יישובים משהיו לפני שגורשנו באכזריות בשנת 2005. בדרך למיליון תושבים בשומרון, נקים יישובים וערים חדשות, ונמשיך עד להחלת ריבונות מלאה ביהודה ושומרון".

הוא הודה לשר סמוטריץ': "באתי להצדיע לאיש מיוחד שכל כולו מסירות למען ארץ ישראל. אדם שמוביל מהפכה בממשלה, שלא פוחד מאף אחד, ומשנה את המפה של יהודה ושומרון עם מהפכה שלא הייתה כמוה מאז הקמת גוש אמונים".

הוא הוסיף לסיום ואמר: "אני מבקש להצדיע לך, השר בצלאל סמוטריץ', אלוף העולם! שאלוקים יברך אותך בעוד כוח ובעוד עוצמה. בצלאל סמוטריץ' שם על שולחן הממשלה, עם הקמתה, את ביטול חוק ההתנתקות. הוא מוביל את החלטת הקבינט לחזור לצפון השומרון, מוביל הקמה של למעלה מ-50 יישובים ביהודה ושומרון, ויוביל אותנו לריבונות בעזרת השם. תודה רבה לך בצלאל היקר! אנחנו מתפללים ושולחים לך כוח, אומץ ועוצמה. לך בכוחך זה והושעת את ישראל. תודה רבה בצלאל"