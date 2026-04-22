מפקד טייסת קרב מצדיע לאזרחי ישראל דובר צה"ל

מפקד טייסת קרב שיגר היום (רביעי) מסר אישי מהקוקפיט אל העורף הישראלי בזמן שרבבות ישראלים נושאים את עיניהם כדי לחזות במטסי חיל האוויר המסורתיים של יום העצמאות ה-78.

בברכה מיוחדת ביקש המפקד להדגיש את הקשר ההדוק שבין עוצמתו של הצבא לרוח העם.

הוא פתח בדברי הוקרה לאזרחים: "בשם כל משרתי חיל האוויר, אנחנו מצדיעים לכם ביום העצמאות ה-78 למדינת ישראל. העמידה האיתנה והרוח הגבית שלכם היא מקור העוצמה שלנו, היא מאפשרת לנו להמשיך ולפעול למול מבקשי רעתנו".

הוא חתם את דבריו בהבטחה להמשך הגנה ללא פשרות על שמי המדינה: "אנחנו נמשיך לפעול, בכל מקום ובכל זמן שידרש. חג עצמאות שמח".