הרב אליעזר מלמד, ראש ישיבת הר ברכה ורב היישוב, התייחס היום (רביעי) במהלך אירוע "בוקר של תורה" בישיבה לכבוד יום העצמאות, לפעילותו של מפקד פיקוד המרכז, האלוף אבי בלוט.

לאחר שבלוט סיים למסור שיעור בפני התלמידים והאורחים, ביקש הרב מלמד לשאת דברים אישיים ולחלוק כבוד לקצין הבכיר.

הרב מלמד פתח בדברי הערכה לצה"ל ככלל, והסביר את המשמעות הרוחנית העמוקה של השירות הצבאי: "אנחנו מכבדים כל קצין בצבא כי בסופו של דבר, צבא הגנה לישראל, הוא הגוף שמקיים את שתי המצוות הגדולות, שכל אחת מהן שקולה כנגד כל המצוות שבתורה - ההגנה על העם, ושמירה על ישראל".

בהמשך דבריו, התייחס הרב באופן ספציפי לאלוף בלוט, תוך שהוא מציין את הקשר העמוק שלו ושל משפחתו לערכי התורה וההתיישבות: "יש לנו את אלוף הפיקוד שלנו, שהוא מפאר גידוליה של ההתיישבות ביהודה ושומרון יחד עם אשתו שעוסקת בחינוך, גם לתורה, גם לביטחון".

הרב הדגיש בדבריו את השילוב המיוחד שמוביל בלוט בתפקידו - שמירה על ממלכתיות וחוק לצד לחימה חסרת פשרות באויב וחיזוק מפעל ההתיישבות: "הוא זכה להמשיך להתקדם בצבא ולבטא את כל העשייה שלו באופן ממלכתי, תוך שמירת החוק, וזכה בתקופה שלו להעצים מאוד את המלחמה באויבי ישראל, ולהעצים מאוד את ההתיישבות. בעזרת השם, תזכה לכל הברכות שבתורה".