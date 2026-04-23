ד"ר אריה בכרך מותח ביקורת בפינתו השבועית בערוץ 7 על השיח הציבורי סביב הקריאות לאחדות בעם.

לדבריו, כל הדוברים הקוראים לאחדות בין המחנות מגיעים מצד אחד בלבד של המפה הפוליטית. בכרך אומר כי הוא ממתין זמן רב לשמוע קריאה דומה גם מן הצד השני, אך לדבריו הדבר אינו קורה.

לטענתו, אי אפשר לקרוא לאחדות ובו בזמן להתנגד לעקרון הבסיסי של הדמוקרטיה, שאותו הגדיר כהכרעת הרוב.

כדוגמה למה שכינה "התרסה שמאלנית נגד הממלכתיות", התייחס בכרך לטקס הדלקת משואות אלטרנטיבי שנערך ביום הזיכרון. לדבריו, מארגני הטקס טענו כי הטקס הממלכתי בהר הרצל נגוע בפוליטיזציה.

בכרך דוחה את הטענה הזאת, ותוהה כיצד ניתן לטעון שכל מדליקי המשואות, ובהם פצועים, חיילים וגומלי חסדים, מזוהים פוליטית עם צד אחד. עוד אמר כי בניגוד לרושם שנוצר, לטענתו, הטקס האלטרנטיבי לא ביטא קשת רחבה של מגזרים ועמדות.

בהמשך דבריו התייחס גם לנוכחותו של הרמטכ"ל לשעבר דן חלוץ בין הדוברים שדבריהם זכו, לדבריו, להדהוד תקשורתי רחב. בכרך טען כי עצם קיום הטקס האלטרנטיבי ביום הזיכרון מהווה פגיעה מכוונת בממלכתיות.

לדבריו, אותה פגיעה היא שמרוקנת מתוכן את הקריאות לאחדות. הוא הוסיף כי ימשיך להמתין לקריאה לאחדות בעם שתבוא, לדבריו, גם בליווי מעשים מצד השמאל.